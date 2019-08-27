شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الشرطة تستقبل وفد شباب الجاليات المصرية بالخارج (تفاصيل وصور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء دكتور مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة- وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتورة نبيلة مكرم، على رأس وفد ضم (60) من شباب الجاليات المصرية بالخارج، والذي تستضيفه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في معسكر لزيارة المعالم الثقافية والسياحية بالبلاد.

استقبال وفد شباب الجاليات

وحرصت الأكاديمية -بحسب بيان الثلاثاء- على تنظيم برنامج لفعاليات الزيارة التي تفقد خلالها الزائرون مرافق ومنشآت الأكاديمية وما تذخر به من إمكانيات لوجستية جعلتها قبلة التدريب الأمنى المتخصص على المستويين الإقليمى والدولى..حيث تضمنت الفعاليات التعرف عن قرب لدور كافة كيانات الأكاديمية في (توظيف معطيات العلم لتحقيق رسالة الأمن)، وإيضاح الجهود المبذولة في إعداد وتأهيل طالب كلية الشرطة بأسلوب عصري متطور.

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استقبال وفد شباب الجاليات

وتضمن البرنامج فقرات متنوعة أهمها مشاهدة العروض المتميزة للإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، وكتائب خيالة كلية الشرطة، بالإضافة إلى زيارة كلية الدراسات العليا باعتبارها الكيان العلمي الأمني المتميز على مستوى الشرق الأوسط في منح الراغبين من الضباط في الالتحاق بدبلوماتها شهادات معتمدة للدراسات العليا الأمنية ( الماجستير، الدكتوراه )، وكذا الإطلاع عن قرب لدور مركز بحوث الشرطة في تدريب الكوادر الأمنية الوافدة من الدول الإفريقية والأجنبية الصديقة، وأنشطته البحثية الشرطية بإعتباره الجهاز العلمي المتخصص بالوزارة.

استقبال وفد شباب الجاليات

كما قام الوفد الزائر بجولة تفقدية بالأكاديمية شملت أهم المنشآت التدريبية والتعليمية (ميدان تدريب الدفاع عن النفس- والقرية التكتيكية- وميادين التدريب الفنى الأمنى على التخصص الوظيفى بنظام المحاكاة- وميادين الرماية- ومشاهدة بيان عملى)، بالإضافة إلى إستعراض أبرز الأساليب التدريبية الأمنية التي تعتمد على توظيف معطيات التقنيات الحديثة لتنمية القدرات والمهارات الأمنية للطلبة.

استقبال وفد شباب الجاليات

من جانبهم أعرب شباب الجاليات المصرية عن شكرهم لوزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة، مؤكدين تقديرهم العميق وإشادتهم البالغة للجهود المبذولة في إعداد وتأهيل رجل أمن عصرى بإتباع أحدث النظم والأساليب العالمية التي يطالعونها بالخارج، ما يزيدهم فخراً وإعتزازاً، وينمي لديهم قيمة المواطنة ويبث روح التفاؤل في نفوسهم لغدٍ مفعم بالأمال والأمان لوطن قوى بمبادئه، عصى على الإنكسار بعطاء أبنائه المخلصين.

استقبال وفد شباب الجاليات