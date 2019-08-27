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شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حورس تعلن عن سداد مصروفات العام الدراسى بإيداع بنكى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جامعة حورس عن سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسى الجديد 2019،2020 عن طريق الإيداع البنكى، مؤكدة أنه لا يوجد سداد نقدى للمصروفات بخزينة الجامعة.
وحددت إدارة الجامعة أرقام حساب لكل كلية وشملت كليات طب الاسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والهندسة وإدارة الأعمال على أن يقوم الطالب بارسال إيصال الإيداع البنكى على البريد الإلكترونى المخصص.
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