شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حورس تعلن عن سداد مصروفات العام الدراسى بإيداع بنكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جامعة حورس عن سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسى الجديد 2019،2020 عن طريق الإيداع البنكى، مؤكدة أنه لا يوجد سداد نقدى للمصروفات بخزينة الجامعة.

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وحددت إدارة الجامعة أرقام حساب لكل كلية وشملت كليات طب الاسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والهندسة وإدارة الأعمال على أن يقوم الطالب بارسال إيصال الإيداع البنكى على البريد الإلكترونى المخصص.



