الارشيف / أخبار مصر

جامعة حورس تعلن عن سداد مصروفات العام الدراسى بإيداع بنكى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حورس تعلن عن سداد مصروفات العام الدراسى بإيداع بنكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جامعة حورس عن سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسى الجديد 2019،2020 عن طريق الإيداع البنكى، مؤكدة أنه لا يوجد سداد نقدى للمصروفات بخزينة الجامعة.

 

Advertisements

وحددت إدارة الجامعة أرقام حساب لكل كلية وشملت كليات طب الاسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والهندسة وإدارة الأعمال على أن يقوم الطالب بارسال إيصال الإيداع البنكى على البريد الإلكترونى المخصص.

 


 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جامعة حورس تعلن عن سداد مصروفات العام الدراسى بإيداع بنكى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا