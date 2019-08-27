شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم الجيزة يوجه بسرعة الإنتهاء من أعمال الصيانة بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تفقد خالد حجازى، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أعمال الصيانة والتطوير بمدرسة امبابه الثانوية العسكرية التابعة لإدارة شمال الجيزة التعليمية، بحضور رئيس مجلس الآباء والامناء ومدير عام الادارة.

وشدد حجازى أثناء الجولة على ضرورة انضباط المدرسة ومواصلة الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسى الجديد لافتا إلى حتمية الالتزام بالجدية والاخلاص فى العطاء وتقدير المسئولية لتوفير المناخ المناسب مع بداية الدراسة لتحقيق منتج تعليمى متميز للطلاب وتكثيف الاستعدادات النهائية لضمان تحقيق انطلاقة مثالية للعام الدراسى الجديد.

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كما شهد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة فعاليات مهرجان ختام الأنشطة الصيفية بمدرسة دار الحنان التابعة لإدارة بولاق التعليمية، حيث تم عرض الأنشطة الذى ضم الأعمال الفنية المختلفة التى نفذها الطلاب طوال فترة الإجازة .