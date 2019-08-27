شكرا لقرائتكم خبر عن الإثنين.. اجتماع بنقابة المهندسين لمناقشة قانون التصالح فى مخالفات البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، برئاسة اللواء هشام أبو سنة، نقيب مهندسى العاصمة، عن عقد اجتماع يوم الأثنين المقبل، بمقر النقابة الفرعية، لمناقشة قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها، رقم 17 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية.

وأوضحت النقابة، أنه من المقرر أن يتم عقد الاجتماع، برئاسة المهندس هانى ضاحى النقيب العام للمهندسين، وحضور كلا من: المهندسة نفيسة هاشم ، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، والدكتور أحمد فرحات رئيس جهاز التفتيش الفنى.

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كانت نقابة المهندسين، قد أعلنت عن فتح باب الترشح للمهندسين فى المشاركة باللجان الفنية الخاصة بقانون التصالح، للمهندسين الاستشاريين تخصص هندسة إنشائية "تصميم منشأت خرسانية أو معدنية"، ومهندسون مدنى ومهندسون عمارة، على ألا تقل خبرتهم عن 5 سنوات.

ولعضوية لجان التظلمات، يشترط أن يكون المهندسون استشاريون تخصص هندسة مدنية خبرة لا تقل عن خمسة عشر عام، ومهندسين مدنى وعمارة خبرة لا تقل عن 10 سنوات.