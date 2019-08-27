شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. جولة لليوم السابع داخل مركز باسيفيكو يوكوهاما قبل "قمة تيكاد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل ساعات من انطلاق مؤتمر طوكيو الدولي السابع لتنمية أفريقيا (تيكاد 7) في مدينة يوكوهاما اليابانية، الذي يترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مع رئيس الوزراء الياباني خلال الفترة من 28 إلى 30 أغسطس 2019، أجرى ”الخليج 365” جولة داخل مركز مؤتمرات باسيفيكو يوكوهاما، والذي يستضيف المؤتمر.

ينطلق مؤتمر تيكاد 7 يوم الأربعاء في مركز باسيفيكو يوكوهاما ،وهو أحد أكبر مجمعات المؤتمرات في اليابان، حيث صممت واجهة المركز على شكل أمواج المحيط والرياح وآشعة الشمس.

يحتوى المركز على العديد من القاعات والتي ستستضيف حوالي 170 جلسة خلال المؤتمر.

تشتهر مدينة يوكوهاما بخبرتها في مجال إدارة المخلفات، حيث دعت العديد من المسئولين والخبراء الأفارقة للتدريب في اليابان على كيفية تطبيق الاستدامة في إعادة تدوير المخلفات.

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ويقوم بتنظيم الفعاليات: المجتمعات المدنية، والمؤسسات الخاصة، والحكومية، والمنظمات الدولية.

يشارك هذا العام الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في رئاسة الدورة السابعة لمؤتمر تيكاد بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي، إلى جانب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.