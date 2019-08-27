شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: السيسى فى اليابان للدفاع عن حقوق أفريقيا فى التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر، غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة منها مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقمة التيكاد، فى العاصمة اليابانية طوكيو، للدفاع عن حقوق أفريقيا، كما تكشف الخليج 365 فى ملف خاص كيفية إنقاذ ملايين مصر من جيوب النصابين، بعد نهب 800 مليون جنيه خلال 30 يوما، على يد نصابين.





واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا..الرئيس و"شينزو آبى" يفتتحان اليوم القمة السابعة للتيكاد.. السيسى فى اليابان للدفاع عن حقوق أفريقيا فى التنمية.. كلمة للرئيس بالجلسة الافتتاحية تتضمن موقف مصر وتحركاتها لتعزيز التنمية بالقارة السمراء.. وقمة مصرية - يابانية اليوم تتناول تعزيز العلاقات الثنائية

800 مليون جنيه "خدها الغراب وطار" فى 30 يوما.. إنقاذ ملايين مصر من جيوب النصابين.. 11 واقعة نصب فى 6 محافظات منها 5 بالغربية خلال أسبوعين بإجمالى 620 مليون جنيه.. ومستريح "منيل شيحة" بالجيزة يجمع 165 مليونا من المواطنين قبل أن تكشفه "قضية مخدرات"





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