مصر | التحريات تكشف سر مصرع شاب بمياه النيل بالحوامدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحريات تكشف سر مصرع شاب بمياه النيل بالحوامدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، أن الشاب الذي لقى مصرعه غرقا بمياه النيل، بنطاق مركز الحوامدية، كان يستحم بمياه النيل، في ساعة متأخرة من الليل، ولعدم إجادته السباحة، لقى مصرعه غرقا.

ونجحت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، إنتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقا بمياه نهر النيل، بنطاق مركز الحوامدية، جنوب محافظة الجيزة.

وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة إخطار من شرطة النجدة بغرق شاب بمياه النيل، بنطاق مركز الحوامدية، جنوب المحافظة.

وعلى الفور دفع مدير الحماية المدنية بقوات الإنقاذ النهري، الضفادع البشرية، لإنتشال جثة الشاب، وتمكنت القوات من إنتشال الجثة، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة بمعرفة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

نرشح لكم: تعرف على كيفية إقامة دعوى اقتصادية؟.. والإجراءات المتبعة مع هذا النوع من الدعاوى؟المحكمة الاقتصادية هي نوع من المحاكم المتخصصة تختص نوعيا ومكانيا بقوانين محددة وقد تم استحداثها وإنشائها بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية ونُشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 مايو 2008 وهو التشريع الذي يحدد اختصاصاتها وتشكيلها، كما ينظم كافة المسائل المتعلقة بها، وتم العمل بهذا القانون اعتبارا من الأول من أكتوبر سنة 2008، وتم تعيين مقر محكمة الاسكندرية الاقتصادية بموبجب قرار وزير العدل رقم 8603 لسنة 2008 والخاص بتحديد مقار المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية.

ويجب على هيئة تحضير المنازعات والدعاوي الخاصة بالمحاكم الاقتصادية أن تبذل دورًا كبيرًا في محاولات الصلح بين الخصوم وعرضها عليهم فى الدعاوى التى يجوز فيها الصلح.

كما يجب على الهيئة تحضير المنازعات والدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية، لا يجب عليها ذلك فى الدعاوي الجنائية، والمستعجلة، والمستأنفة، والأوامر الوقتية، وأوامر الأداء، والأوامر علي عرائض، والتظلم منها.

وعلى قلم الكتاب أن يعرض المنازعات والدعاوي التي تختص بها الهيئة علي رئيسها في ذات يوم قيد صحيفتها، كما يجب علي رئيس الهيئة أن يعين في اليوم التالي علي الأكثر عضوًا أو أكثر من بين أعضائها لإحالة ملف الدعاوي إليه لمباشرة إجراءات التحضير وعرض الصلح علي الخصوم تحت إشرافه.

ويقوم عضو الهيئة بتحضير ما يسند إليه من منازعات ودعاوي من خلال تهيئتها لنظر موضوعها علي وجه السرعة، حيث يجب عليه:



1- دراسة موضوع ومستندات المنازعات والدعاوي المرفوعة من أطراف الخصومة.



2- استيفاء المستندات اللازمة للفصل في المنازعات والدعاوي طبقًا لطبيعة المنازعة أو الدعوي المقامة أمام المحكمة، علي أن يتم الاستيفاء بمعرفة الخصوم خلال مدة زمنية يحددها عضو الهيئة مع جواز التصريح لهم بالحصول علي ما يلزم تقديمه من مستندات من الجهات الحكومية.



3- استدعاء الخصوم لعقد جلسات استماع لوجهات نظرهم ومناقشتم في الوقائع الواجب إيضاحها في المنازعات أو الدعاوي، فضلًا عن أوجه الاتفاق والاختلاف بينهم فيها.

4- تكليف الخصوم بتقديم طلباتهم وأسانيدهم خلال جلسات الاستماع بما في ذلك طلباتهم المتعلقة بإدخال خصومجدد، وأسباب هذا الادخال وإبداء الطلبات العارضة وأسانديهم.



5- اتخاذ ما يلزم من محاولات لإجراء الصلح بين الخصوم، والاستماع لوجهات نظرهم فيه، وما يمكن أن يقدمه كل طرف منهم لتحقيق هذا الصلح.

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