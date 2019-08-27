مصر | ثلاث سيناريوهات متوقعة قبل النطق بالحكم على قيادات الإخوان بتهمة التخابر مع حماس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثلاث سيناريوهات متوقعة قبل النطق بالحكم على قيادات الإخوان بتهمة التخابر مع حماس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تصدر الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، غدا الأربعاء 28 أغسطس، حكمها في إعادة محاكمة 36 متهمًا من قيادات جماعة الأخوان في القضية المعروفة إعلامياً بـ "التخابر مع حماس".
ومن المحتمل أن يكون هناك ثلاث سيناريوهات متوقعة لجلسة النطق بالحكم هم:
السيناريو الأول: أن تقوم المحكمة بمد أجل النطق بالحكم الي ميعاد أخر لإستكمال المداولة
السيناريو الثاني: أن تصدر المحكمة حكمها بإحالة عدد من المتهمين الي فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم شنقاً وفي هذة الحالة تقوم المحكمة بتحديد جلسة أخري للنطق بالحكم علي جميع المتهمين بعد استلامها مذكرة برأي فضيلة مفتي الجمهورية
السيناريو الثالث: أن تصدر المحكمة حكمها علي المتهمين بأحكام تتراوح بين السجن المؤبد والسجن المشدد بفترات متراوحة بين السجن 15 عام و10 سنوات و 7 سنوات و3 سنوات .
والجدير بالذكر أنه من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها بإنقضاء الدعوي الجنائية بالنسبة للمتهم محمد مرسي عيسي العياط " الرئيس المعزول " وذلك لوفاته حيث شهدت جلسة 17 يونيو الماضي سقوط المعزول مغشيا عليه داخل قفص الاتهام بعد انتهاء جلسة محاكمته في القضية المعروفة اعلاميا بـ " التخابر مع حماس " لأصابته بحالة من الهبوط الحاد بالدورة الدموية وتم نقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفي لتلقي العلاج ولكنه توفي في الحال.
يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وحضور الياس إمام رئيس نيابة امن الدوله العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.
وكانت محكمة النقض فى وقت سابق قد قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين وقررت إعادة المحكمة امام دائرة جنايات مغايرة .
وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 أخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.
حيث كانت محكمة النقض قد أصدرت حكمها بإعادة محاكمة المتهمين الجديد بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي بمعاقبة كل من المتهمين محمد خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي السيد محمود عزت ومتولي صلاح الدين عبدالمقصود وعمار السيد البنا وأحمد رجب سليمان والحسن خيرت الشاطر وسندس شلبي وأبو بكر حمدي واحمد محمد الحكيم ورضا فهمي خليل ومحمد أسامة محمد العقيد وحسين القزاز وعماد الدين عطوة وإبراهيم فاروق الزيات بالإعدام شنقا.
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أدلت سيدة بأقوالها أمام النيابة فى واقعة اتهامها شاب بالشروع في خطف نجلها، حيث قالت أنه أثناء تواجدها في المنطقة المحيطة بمترو الملك الصالح وبرفقتها طفلها وزوجها، تركهما ليشترى شيئا من الباعة، وتبين قيام شاب بالتوجه بالقرب منهم والامساك بيد طفلها وذهب به بعيدا عنها فاستغاثت بزوجها الذي كان على مقربة منها، وتمكن بمساعدة الأهالي من ضبطه وتسليمه للأجهزة الأمنية.
كما استمعت النيابة إلى أقوال الشاب المتهم بارتكابه الواقعة، مؤكدًا أنه وجد الطفل يصرخ ويبكي وكان يحاول مساعدته وتسليمه للأجهزة الأمنية اعتقادًا أنه ضل عن عائلته وبمجرد ما استغاثت السيدة وقفت لتسليمها الولد، ولم يذكر سبب تواجده في هذه المنطقة.
وأثبت تقرير تحريات المباحث حول المتهم، صحة الواقعة وشروع المتهم في ارتكاب جريمة خطف الطفل.
تعود التفاصيل عندما تلقي قسم شرطة مصر القديمة بلاغًا من سيدة وزوجها يتهمان شخص بمحاولة خطف طفلهما الذى لا يتجاوز عمره الثلاث سنوات في منطقة الملك الصالح من أمام محطة مترو الأنفاق
وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وتحفظت على المتهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيقات وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.