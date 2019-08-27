أخبار مصر | فتح باب العضوية في رابطة "كتاب ونقاد الفن"

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أعلنت رابطة "كتاب ونقاد الفن" بنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي ناصر جابر، عن فتح باب الانضمام للرابطة لكافة الزملاء بالمؤسسات الصحفية "القومية والحزبية والخاصة".

وقالت الرابطة في بيان لها، إن الانضمام يقتصر فقط على أعضاء النقابة، المقيدين بجدول المشتغلين وتحت التمرين، من خلال تقديم صورة الكارنيه، وملئ إستمارة الرابطة بمقر النقابة، إضافة إلى تخصيص رقم 01280999969 المتحدث الرسمي باسم الرابطة، الزميل محمد فرعون، سواء بالاتصال أو عبر "واتس اب".

وأكدت الرابطة وقوفها الدائم مع الزملاء في مختلف الأزمات التي يتعرضون لها، إيمانًا بدورها المنوط في حماية ومساندة أعضائها.

وشدد مجلس الرابطة، على أن الفترة المقبلة سوف تشهد إقامة أنشطة فنية كبرى ومتنوعة بالنقابة.

وكان التقى الفنان أحمد فلوكس، أعضاء رابطة "كتاب ونقاد الفن" برئاسة الكاتب الصحفي ناصر جابر؛ في مقر نقابة الصحفيين.

وأكد فلوكس، خلال زيارته للرابطة علاقته الطيبة مع الصحفيين، وأن ما حدث مؤخرا لا يتعدى كونه سوء تفاهم، مشيرا إلى أن الاحترام متبادل مع الزملاء الصحفيين المنتمين لهذا الصرح العظيم.

وقال: زيارتي للرابطة أمر أسعدني كثيرًا، خاصة لقائي مع عدد كبير من كبار الكتاب الصحفيين، وما لمسته من احترام كبير وحسن استقبال وضيافة، ما يدل على الصداقة والإخوة وتقدير الفنانين، موضحا أن استقبال نقيب الصحفيين الدكتور ضياء رشوان، والسكرتير العام محمد شبانة، ووكيل أول النقابة جمال عبد الرحيم وأعضاء المجلس اتسمت بالود المتبادل والاحترام.

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من جانبه؛ أكد الكاتب الصحفي ناصر جابر، أن الرابطة تفتح ذراعيها دائما لكل الفنانين وتستمع لشكواهم، بهدف التوصل إلى حلول للمشكلات الناشئة ربما عن سوء التفاهم بين بعض الصحفيين والفنانين، مشيرا إلى أن أحمد فلوكس سبق أن تقدم بشكوى ضد أحد الزملاء، بسبب ما اعتبره تجاوزا في حقه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".