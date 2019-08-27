أخبار مصر | أسامة رسلان يلتقي أمين البورد العربي ويبحث معه سبل التعاون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسامة رسلان يلتقي أمين البورد العربي ويبحث معه سبل التعاون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب فى العاصمة الأردنية عمّان، الدكتور عمر الرواس، أمين عام البورد العربي، قدم خلال اللقاء التهنئة بمناسبة توليه منصب أمين عام البورد العربى، وحضر اللقاء نائبي الأمين العام الدكتور الشيخ صديق، والدكتور عدنان الضمور.

تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات كان أبرزها سبل التعاون المشترك، والتعريف بالبرامج المهنية التى يقدمها الاتحاد من خلال المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة (معتمد) ومناقشة أوجه التعاون مع البورد العربي فى تقديم برامج مهنية فى تخصصات غير تقليدية يحتاج اليها الأطباء العرب والمجتمع، كما تم التعريف بالهيئة العربية لاعتماد البرامج المهنية.

وأكد رسلان، خلال اللقاء على دعم اتحاد الأطباء العرب المتواصل للبورد العربى منذ انشائه لخدمة الطبيب العربى وتحسين الأوضاع الصحية فى الوطن العربى.

نرشح لكم: مراكز "معاك" تنظم معرضا للمشغولات والمنتجات اليدوية بأسوان

نظمت مراكز "معاك" لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة، التابعة لاتحاد الأطباء العرب خلال شهر أغسطس الجاري، معرضا للمشغولات اليدوية والمنتوجات الأسوانية بالتعاون مع قصر ثقافة مدينة الرديسية بمحافظة أسوان.

حيث أقام فرع مركز معاك أسوان المعرض لتشجيع الأطفال وأسرهم من خلال خلق مناخ ايجابى عن الأطفال ذوى الاعاقة ودمجهم فى المجتمع بالاضافة لتعزيز مهاراتهم وتنميتها.

وتسعى أنشطة مراكز "معاك" إلى تنمية المهارات الدقيقة والتدريب على الأعمال اليدوية للأطفال، إضافة إلى دمج الأطفال اجتماعيا والترفية عنهم، وتنمية مهاراتهم من خلال العديد من الأنشطة داخل المراكز وخارجها.

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ومن جانبه قال الدكتور أسامة رسلان، أمين عام اتحاد الأطباء العرب، إن أنشطة مراكز "معاك"، تستهدف تنمية مهارات العاملين والأخصائيين، وإكسابهم المهارات اللازمة للتعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة الخاصة، فضلا عن تأهيل هؤلاء الأطفال من أجل تسهيل دمجهم في المجتمع.

وأشار رسلان إلى أن مراكز "معاك" المنتشرة في عدد من محافظات الجمهورية تعمل على تخفيف العبء المادي والمعنوي على الأسر الفقيرة، التي لا تستطيع تحمل نفقات التربية الخاصة لأطفالهم.

نرشح لكم: لائحة أسعار جديدة لخدمات الإسعاف غير الطارئة (تعرف عليها)

اعتمدت هيئة الإسعاف المصرية، لائحة جديدة لأسعار الخدمات غير الطارئة والتعاقدات والتأمينات والأكسجين، وأسعار نقل الحالات غير الطارئة بين المحافظات.

وأكدت الهيئة أنه يتم نقل جميع الحالات الطارئة ونقل الأطفال المبتسرين ونقل جميع الحالات المرضية بين المستشفيات الحكومية بالمجان.

وأضافت أنه يتم نقل الحالات المرضية غير الطارئة بين المحافظات وفقًا لجدول المحافظات بقيمة 5 جنيه لكل 1 كيلو متر بحد أقصى 5000 جنيه.

وأوضحت أنه يتم تطبيق الجدول من عاصمة المحافظة إلى عاصمة المحافظات الأخرى وفى حالة النقل من مركز أبعد أو أقرب من العاصمة إلى محافظة أخرى يتم المحاسبة بمبلغ 5 جنيه للكيلو متر الواحد.

وأشارت إلى أنه تأمين المنافسات الرياضية لأندية الدرجة الأولى 1500 جنيه لمدة 3 ساعات، ويضاف 500 جنيه عن كل ساعة إضافية، بجانب تأمين ومتابعة الوفود 7500 جنيه، بالإضافة إلى 25 ألف جنيه لسيارة الإسعاف في تأمين الحفلات الجماهيرية، على أن يتم تحديد عدد سيارات الإسعاف المشاركة وفقا للدراسة الاسعافية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية.