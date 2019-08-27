أخبار مصر | باحث أثري يكشف عن أنواع الخط وألوان الكتابة عند قدماء المصريين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باحث أثري يكشف عن أنواع الخط وألوان الكتابة عند قدماء المصريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الباحث الأثري أحمد عامر، إن النظام الأساسي للكتابة في مصر القديمة كان بالعلامات الهيروغليفية التي بدأت تأخذ شكلها النهائي حوالي عام 3000 ق.م.

وكانت الحروف الهيروغليفية تُنحت أو ترسم على جدران المعابد والمقابر، وعلى أدوات الدفن، وعلى اللوحات بجميع أنواعها، وعلى قطع الحلي، وعلى الأبواب الوهمية.

وأشار عامر إلى أن نصوص الهيروغليفية كانت تُعني بكافة الأمور التي يراد لها أن تبقى مكتوبة إلى الأبد، وخاصة النصوص الدينية والتاريخية والسياسية والسيَر.

وأضاف أن اللغة المصرية القديمة أصبحت بعد القرن الرابع الميلادي، تكتب بالحروف الإغريقية، بالإضافة إلى ستة أحرف مشتقة من العلامات الهيروغليفية؛ للتعويض عن القيم الصوتية التي لا وجود لها في اللغة اليونانية.

وقال عامر إن الهيراطيقية كانت خطًا دارجًا، نوعًا من أساليب الكتابة الجارية التي تطورت، فيما هو واضح، في نفس الوقت مع الكتابة الهيروغليفية؛ فاستخدم النظامان جنبا إلى جنب، وأشار إلى أن "هيراطيقي" جاءت من كلمة يونانية بمعنى كاهن؛ حيث كانت تستخدم فقط في كتابة النصوص الدينية،

وأضاف أن الديموطيقية سادت بعد انتهاء الدولة الحديثة في عصر الاضمحلال الأخير لسهولتها عن الهيروغليفية، وسميت أيضًا بالعامية نظرًا لانتشارها بين كافة الشعب وكانت عبارة عن لغتهم الدارجة المكتوبة،

وكانت الديموطيقية أكثر أنواع الكتابة، التي طورها قدماء المصريين، اختصارا واتصالا، وقد أصبحت الديموطيقية كتابة الاستخدام اليومي، بداية من منتصف القرن الثامن قبل الميلاد؛ وحتى القرن الرابع الميلادي، ويأتي مصطلح "ديموطيقي" من الإغريقية بمعنى "ناس أو شعبي".

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وأشار "عامر" إلى أن الكتابات المصرية القديمة كانت تكتب على أوراق البردي والتي انتشر صيت صناعتها في مصر نظرًا لتوفر النبات.

وأضاف أن المصري القديم استخدم الكتابة في جميع شئون الحياة فاستخدمت فى الشئون الدينية على جدران المعابد والأهرام، واستخدمت فى الشئون العامة والأوامر الملكية، واستخدمت فى التعليم وغيرها من شئون الحياة.

كما استخدمت فى الأدب وقد برع به المصريون القدماء، وكان الأدب عند المصريين من أهم ألوان الحياة الفكرية وكان يستخدم به الكتابات المصرية الشهيرة ، ويرجع عهده إلى زمن بناة الأهرام ولكن أروع ما بقي منه هو ما كتب في عهد الدولة الوسطى.

وأشار عامر إلى أنواع الأدي في عهد الدولة الوسطى فنجد الأدب الديني مثل متون الأهرام وكتاب الموتى وما نقش على جدران المعابد والمقابر وأيضا الأناشيد والترانيم مثل ما خلفه لنا "أخناتون" فى وصف الخشوع للآلهة.

والنوع الثاني من الأدب عند المصري القدم -والكلام لعامر- هو الأدب القصصي وكان منه القصص الخيالية أو الحقيقية، ثم الأدب الأخلاقي وهو عبارة عن تعاليم ووصايا ينصح بها الموعظة الحسنة وقد يقولها الملك أو المعلمون أو الآباء والأمهات أو الحكماء.

ومن اشهر تلك التعاليم ماتركه "بتاح حتب فى عهد الدولة القديمة، و "آنى" في عهد الدولة الحديثة، وأدب المديح ومن أشهر من برع فيه "سنوسرت الثالث" وكان يقصد به فى أغلب الأحيان تمجيد فرعون و أعماله و بطولاته.

وتابع "عامر" أن المصري القديم استخدم اللون الأسود واللون الأحمر بغرض الكتابة كما استخدم بعضاً من الألوان الأخرى والتي كانت تستخدم في الرسم وليست للكتابة.

وأقدم عينات للكتابة هي التي وجدها "بترى" في مقبرة ترجع إلى حوالي 3500 ق.م وبها سلال وأدوات تركها العمال مع بعض بقايا من أوراق البردي الخالي من الكتابة، كما عثر لوكاس على بردية ترجع إلى الأسرة السادسة حوالي 2500 ق م.