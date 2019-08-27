شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من عبدالرحمن سامح الحاصل على ذهبية سباحة فراشة في «الألعاب الإفريقية» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعرب السباح المصري عبدالرحمن سامح عن سعادته البالغة بعد تحقيقه الميدالية الذهبية في «سباحة الفراشة» في دورة الألعاب الإفريقية التي أقيمت بالمغرب، وذلك خلال مداخلة هاتفية في نشرة «أخبار TeN»، على شاشة «TeN».
وقال سامح إنه واجه عدة تحديات تتعلق بمكان المعيشة هناك، وحالة الطقس، حيث كان الطقس بالمغرب شديد الحرارة، ومكان الإقامة لم يكن نظيفًا، كما أن نظام الأكل كان سيئا جدًا، بخلاف المنافسة مع منتخب جنوب إفريقيا والذي يُعد من أقوى المنتخبات في السباحة في العالم.
وأشار السباح المصري إلى أنه تغلب على كافة التحديات، واستطاع منتخب السباحة المصري تحقيق ميداليات عديدة، كما أن الاستعداد للبطولة كان مبكرًا، ولم يكن من يوم وليلة فقط، مؤكدًا أنه يُقيم في الولايات المتحدة الأمريكية كونه يدرس هناك.
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