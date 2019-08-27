شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة الإنتاج: لا نتدخل في المحتوى الإعلامي للقنوات.. ودورنا تجاري فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، أسامة هيكل، إن الشركة لا تتدخل بأي شكل في محتوى البرامج التي تُبث من داخل مدينة الانتاج، مشيراً إلى أن الهيئة العام للاستمثار والمجلس الأعلى للإعلام هم من يمنحون التراخيص للبرامج وفقاً للقانون، وأن المجس الأعلى للإعلام هوالمسئول عن المحتوى.

وأضاف هيكل خلال لقاء تليفزيوني، الثلاثاء، أن مهمة الشركة المصرية لمدينة الانتاج الإعلامي هي بيع الخدمات للقنوات بشكل تجاري ولا علاقة لها بالمحتوى إعلامي، وأن العلاقة بين المدينة الانتاج والقنوات هي علاقة تجارية، مؤكداً أنه لم يتم في أي وقت التدخل من أية جهة لوقف بث أية قناة أو برنامج، وأن الإجراءات المُتخذة بحق القنوات هي نتاج قرارات مجلس الإدارة المدينة وحدها وفقاً للأساس التجاري.

وأوضح هيكل قي تصريحاته لـ«الغد» أن قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لم يتم تطبيقه بشكل كامل حتى اللحظة، خاصة فيما يتعلق بتأجير الوقت للقنوات، وهو ما يستوجب الحصول على موافقة «المجلس الأعلى للإعلام»، إلا أن معظم من يقومون بالتأجير لم يحصلوا على موافقة المجلس حتى الآن.