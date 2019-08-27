شكرا لقرائتكم خبر عن على هامش منتدى يوكوهاما.. «العربي» يكشف تفاصيل إنشاء مصنع «سوميتومو» ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المهندس إبرهيم العربي رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني، عن البدء في إنشاء مصنع سوميتومو في بورسعيد، والذي يوفر أكثر من 1000 فرصة عمل لشباب مصر.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الاستثمار المصري بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة الخارجية، والعديد من أعضاء مجلس الأعمال من الجانبين، وما يزيد على 50 من رجال الأعمال المصريين واليابانيين.

Advertisements

وقال «العربي» إن مجلس الأعمال المصري الياباني يسعى جاهدا لتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين لمضاعفة الاستثمارات اليابانية على أرض مصر، وإن مصر لا تدخر جهدا في هذا الشأن.

وأشاد «العربي» بالعروض التي قدمتها الشركات المصرية لتعزيز الاستثمار في مصر مثل شركات السويدي ومجموعة العربي وشركة أوراسكوم ومودن ماشنزي.

وشهدت الجلسة الافتتاحية لمنتدى الاستثمار المصري في يوكوهاما باليابان عرضا شاملا للجانب المصري عن القطاعات الواعدة للشراكة والاستثمار الياباني في مصر وفرص التعاون بين الجانبين، والذي قدمته هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو».