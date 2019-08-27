شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية» تكشف تفاصيل مبادرة «مشروعك» وشروط الحصول على قرض بفائدة 5% والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، تفاصيل برنامج «مشروعك» لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير»، على قناة صدى البلد: «بدأ البرنامج منذ 3 أعوام، وحدثت طفرة للمشروع في العام المالي الماضي، حيث حقق 11.2 مليار جنيه، بما يعادل 127 ألف مشروع»، متابعا: «المبادرة ليست مرتبطة بسن محددة، ولدينا 286 مكتبا بالمحافظات تتعامل مع 6 بنوك وطنية».
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية أن شروط المشاركة في المبادرة، وجود فكرة بدراسة جدوى مبدئية عن المشروع حتى يتسنى منح صاحب المشروع التدريب اللازم، ومساعدته على استصدار رخصة مؤقتة لبدء العمل، حتى انتهاء الإجراءات.
وأشار قاسم إلى أن المبادرة تبدأ من مبلغ 10 آلاف جنيه، ودون وجود حد أقصى، بفائدة لا تتجاوز الـ5%، لافتا إلى أن تلك المبادرة تساعد في ضبط الأسعار، وتستهدف خفص نسبة البطالة.
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