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رئيس قضايا الدولة الجديد يباشر عمله ويصدر أول قراراته بندب أمين عام جديد للهيئة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أول قرار له بعد توليه منصبه الجديد، أصدر المستشار أبو بكر الصديق محمد عامر رزق ، رئيس هيئة قضايا الدولة، القرار رقم 207 لسنة 2019، بشأن ندب المستشار حاتم على عبد العال ، نائب رئيس الهيئة للعمل أمينا عاما للهيئة ويفوض بكافة الصلاحيات اللازمة لتمكينه من أدار عمله والنهوض به.

 

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وتضمن القرار أن يكلف الأمين العام باختيار من يعاونه بعد العرض على رئاسة الهيئة ويتولى أمين عام الهيئة الأمانة العامة للمجلس الأعلى وأمانة مجلس التأديب للهيئة.

 

 

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