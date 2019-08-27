شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قضايا الدولة الجديد يباشر عمله ويصدر أول قراراته بندب أمين عام جديد للهيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أول قرار له بعد توليه منصبه الجديد، أصدر المستشار أبو بكر الصديق محمد عامر رزق ، رئيس هيئة قضايا الدولة، القرار رقم 207 لسنة 2019، بشأن ندب المستشار حاتم على عبد العال ، نائب رئيس الهيئة للعمل أمينا عاما للهيئة ويفوض بكافة الصلاحيات اللازمة لتمكينه من أدار عمله والنهوض به.

Advertisements

وتضمن القرار أن يكلف الأمين العام باختيار من يعاونه بعد العرض على رئاسة الهيئة ويتولى أمين عام الهيئة الأمانة العامة للمجلس الأعلى وأمانة مجلس التأديب للهيئة.