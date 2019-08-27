شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جامعة MSA تشارك فى علاج 150 مريض وإجراء 76 عملية جراحية فى كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA، إجراء الكشف وتقديم العلاج لأكثر من 150 حالة وإجراء 76 عملية جراحية وإلقاء 11 محاضرة للتوعية بصحة الفم والأسنان لمختلف المراحل العمرية ضمن الأعمال التطوعية التى نفذتها الدكتورة رانيا إيهاب يونس، المدرس مساعد بقسم جراحة الفم والوجه والفكين بكلية طب الاسنان بجامعة MSA خلال رحلتها بالمحمية الوطنية ماساى مارا بدولة كينيا الأفريقية.

من جانبها، أكدت الدكتورة نوال الدجوى، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA، أن مشاركة الدكتورة رانيا إيهاب يونس فى هذا العمل الإنسانى جاء بدعم وتمويل من جامعة MSA كمتبرعة مع منظمة Maasai Molar الإنجليزية التى تقوم بعلاج سكان تلك المحمية شديدة الفقر بالمجان بدولة يتوافر بها طبيب أسنان لكل 42.000 مريض.

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وأضافت "الدجوى"، أن إدارة الجامعة تشكر الدكتورة رانيا إيهاب يونس، على هذا المجهود المميز والعمل الإنسانى العظيم والذى مثلت فيه الجامعة تمثيلاً مشرفاً، مؤكدة أن مثل هذه الأعمال تنفع الناس وتقدم خدمة علاجية للمرضى فى منطقة فقيرة قياما بدور الجامعة المجتمعى محليا وأفريقيا.