شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات المرحلة الأولى لمبادرة الرئيس "حياة كريمة" × 19 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‪نرصد فيما يلى أبرز 19 معلومة عن جهود الحكومة ومتابعتها للموقف التنفيذى لمشروعات المرحلة الأولى لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لـ"حياة كريمة"، فى القرى الأكثر احتياجا .

-تأكيد الحكومة خلال إجتماع لها اليوم إنه تم التوافق علي نموذج إدارة المشروع وستتم متابعة مراحل التنفيذ في اجتماع شهري

-سيتم تنظيم زيارات للقري التي يتم تنفيذ المبادرة بها في كل زيارة للحكومة للمحافظات خلال الفترة المقبلة

-تم إجراء حصر للقرى المستهدفة من واقع تعداد 2017 وفق معيارين هما: معدل الفقر60%، وكثافة سكانية 5 آلاف نسمة ودراسة المؤشرات الدالة على الفجوات التنموية

- الملامح الأساسية للخطة الإستثمارية المُوجهة لمبادرة "حياة كريمة" لعام 2019/2020 والتى تقوم بواسطتها 11 وزارة معنية تضمنت تنفيذ 954 مشروعا في 473 قرية في 16 محافظة مستفيدة حيث يصل عدد المواطنين المستفيدين إلي 7.4 مليون مواطن.

-محافظات أسيوط، والمنيا، وسوهاج والبحيرة تستحوذ علي نسبة 86% من إجمالي الإستثمارات

-تم توقيع اتفاق بروتوكولات تعاون مع 19 جمعية وجارٍ التوقيع مع جمعيتين إضافيتين ليصل عدد الجمعيات إلى 21 جمعية.

-تم تشكيل أربع لجان تحت مظلة " حياة كريمة" لتقسيم العمل بين الجمعيات الأهلية وهي: لجنة سكن كريم التي تشمل وصلات مياه وصرف صحي وبناء أسقف ورفع كفاءة منازل وتأثيث وتجهيز مفروشات إلى جانب لجنة الصحة وبها قوافل طبية وعلاج وأجهزة تعويضية والتي تضم سماعات وكراسي متحركة

-لجنة التعليم والتي تشمل تطوير وتجهيز حضانات وتطوير وتأثيث مدارس وبرامج محو أمية، إلى جانب التوعية المجتمعية

-لجنة التأهيل والتشغيل وبها تدريب مهني وإداري وتشغيل كثيف العمالة وإقراض متناهي الصغر ونقل أصول وعمل لدى القطاع الخاص والأهلي.

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-وضع مواصفات تفصيلية لكل خدمة مقدمة لأهالي هذه القرى كي يتم تنميط نوع وجودة الخدمات على مستوى جميع القرى

-تم وضع تسعير لكل خدمة من هذه الخدمات باستثناء بعض المحافظات الحدودية التي ترتفع التكلفة بها، على أن يتم تطبيق تلك المعايير على جميع الجمعيات.

-تم تدريب 170 باحثا للقيام باستيفاء استمارات الأسر في القرى المستهدفة وقد تم استيفاء استمارات بحث للأسر واستمارة لحصر الأشخاص ذوي الإعاقة بالقرى المستهدفة ويصل عدد الاستمارات التي تم استيفاؤها إلى 47,345 أسرة وجارٍ العمل الميداني لبحث الاحتياجات الفعلية وتحسين استهداف الأسر المستهدفة.

-الانتهاء من إعداد ملفات توصيف القرى لإجمالي 51 قرية للوقوف على الاحتياجات الأساسية لتلك القرى

-تم تصميم تطبيق لعمل قاعدة بيانات بالأسر المستفيدة وضمان عدم ازدواجية الخدمات.

-تم إحلال وتجديد 4 آبار لتوفير مياه شرب في مراكز ديروط ومنفلوط بأسيوط وإحلال وتجديد بئر ارتوازية وتركيب طلمبات ومحركات ولوحات كهربائية

-تم توريد وتركيب 17 منظومة كلورة مياه، إلى جانب رفع كفاءة عدد كبير من المنازل وتأثيث منازل أخرى

-عدد الأسر المستفيدة من خدمات هذا البرنامج وصل إلى 122,163 أسرة بعدد أفراد يصل إلى 518,844 فرداً.

-إجراء مسح طبي شامل لعيون الأطفال في 7 مدارس في قوافل مسح العيون وتوفير نظارات بناء على هذا المسح

-إجراء العمليات الجراحية المطلوبة والتي شملت جراحة عيون وعظام وأنف وأذن،وبلغ عدد الأسر المستفيدة من خدمات التدخلات الصحية إلى 11,485 أسرة.