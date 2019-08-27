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فريق الكشافة الشبابى السعودى يشارك بالمنتدى الكشفى العربى فى شرم الشيخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف مدينة شرم الشيخ، الاثنين المقبل، فعاليات المنتدى الكشفى العربى الرابع تحت عنوان "تنمية واستدامة"، الذى ينظمه الاتحاد العام للكشافة والمرشدات فى مصر بالتعاون مع المنظمة الكشفية العالمية ويستمر لمدة خمسة أيام بمشاركة شباب وفتيات من 15 دولة عربية بينها فريق من .

وأكد الأمين العام لجمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور صالح بن رجاء الحربى، خلال لقائه أمس، بأعضاء الوفد الكشفى الشبابى السعودى المُرشح للمشاركة فى المنتدى أهمية المنتديات الكشفية العربية فى تكوين أجيال من القيادات الشابة المؤهلة من خلال توفير المساحة الكافية لمشاركتهم فى عملية صيغة القرار على أعلى مستوى فى الإقليم الكشفى العربى.

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وسيناقش المنتدى الكشفى العربى، موضوعات الحوار من أجل السلام والهوية والثقافة والقواعد والمبادئ الأساسية للحوار والممارسات الأفضل لمشاركة الشباب والفتيات فى مجتمعاتهم مشاركة اجتماعية وثقافية وسياسية، وصياغة وتعديل القرارات والسوق الحرة للمعرفة، وكيفية التأثير فى الآخرين والتفاعل معهم مع استعراض تجارِب الدول العربية المشاركة لتفعيل دور الشباب فى المجتمع.

ومن المقرر أن يصدر عن المنتدى إعلان شرم الشيخ للشباب الكشفى العربى، حيث يعرض دور الشباب فى مجتمعاتهم وسبل تنمية قدراتهم من خلال أنشطة الكشافة.

ويُعد المنتدى الكشفى للشباب الحدث الكشفى الشبابى الأهم الذى يُصاحب انعقاد المؤتمر الكشفى العربى، وقد عقدت النسخة الأولى منه بالسودان عام 2010، وعقدت النسخة الثانية بالجزائر عام 2013، فيما عقدت النسخة الثالثة فى سلطنة عمان عام 2016م.

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