"الكاثوليكية بالأقصر" تبدأ الدورة السادسة للمقبلين على الزواج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الكنيسة الكاثوليكية بالأقصر أمس الأحد الحلقة الأولى للدورة السادسة لإعداد المقبلين على الزواج التى ينظمها معهد القديس يوسف للعائلة بإيبارشية طيبة. وتعقد الدورة على مدار خمس حلقات على أو تنتهى بالحلقة الخامسة فى 20 ديسمبر المقبل، تقدم المحاضرات تحت إشراف الدكتور منير عبد المسيح. Advertisements ويدير معهد القديس يوسف للعائلة بالإيبارشية الأب استفانوس زكى. كانت الكنيسة الكاثوليكية بالأقصر قد بدأت منذ أيام مؤتمرًا شبابيًا بالغردقة التابعة لنفس الإيبراشية.

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