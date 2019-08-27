شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دار الإفتاء توضح حكم صلاة المرأة بدون غطاء للقدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت دار الإفتاء المصرية، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للإجابة على سؤال ورد من أحد المتابعين حول صلاة المرأة، جاء نصه :"هل تجوز صلاة المرأة إذا كُشفت قدمها أثناء الصلاة؟".

وأجاب عن السؤال الشيخ محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الذى أكد أن الصلاة جائزة ولا شيء فيها، قائلاً:" يجوز الصلاة بكشف القدم على مذهب السادة الحنفية قياسا للقدم على اليدين".