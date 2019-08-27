شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار مصر للساعة 6.. السبت إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، في مقدمتها إعادة تكليف رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام، واعتبار السبت القادم إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية، وافتتاح الرئيس السيسي وشينزو آبي، رئيس وزراء اليابان غداً القمة السابعة للتيكاد باليابان.





وفيما يلى موجز اخبار مصر للساعة السادسة مساء..

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء تفيد بمنح الحكومة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة إجازة رأس السنة الهجرية يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر2019، لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، ليكون بديلًا ليوم السبت الموافق 31 أغسطس 2019، وبهذا الصدد يؤكد مجلس الوزراء، أنه لا صحة لما تردد حول منح إجازة رأس السنة الهجرية يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2019 بدلًا من يوم السبت الموافق 31 أغسطس 2019.





أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 424 لسنة 2019 بتجديد تكليف شريف سيف الدين حسين خليل للقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام اعتبارًا من 30-8-2018.





قال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس وزراء اليابان شينزو آبى سوف يترأسان الجلسة الافتتاحية للقمة السابعة للتيكاد غداً، الأربعاء.





فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، باب التظلمات على نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية بدءا من اليوم الثلاثاء ولمدة 15 يوما.





نجح قطاع البترول في الانتهاء من مد خط بحري بطول 18 كم وقطر 26 بوصة وآخر بري بطول 25 كم وقطر 26 بوصة وتصنيع وتركيب منصة الإنتاج البحرية ضمن أعمال التنمية الخاصة بحقل بلطيم جنوب غرب قبل الموعد المحدد بـ 3 أشهر وجاري حالياً العمل على إكمال البئر الأول والذى من المتوقع دخوله على الإنتاج خلال الأيام القادمة ومن المخطط حفر وإكمال 5 آبار آخرى خلال العام المالي 2019/2020 ليصل إجمالى الإنتاج من الحقل إلى حوالى 500 مليون قدم مكعب غاز يومياً و 5000 برميل من المتكثفات.





على أنغام الأغانى الوطنية، تخالطها زغاريد النساء، شهدت شوادر "كلنا واحد" المقامة بكافة ربوع الجمهورية تواجد عدد كبير من المواطنين لشراء مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة.





أكد سامى عبدالهادى، رئيس الصندوق الاجتماعىّ للعاملين بالقطاع العام والخاص بهيئة التأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن أنه مقرر البدء فى تطبيق قانون التأمنيات الموحد فى يناير 2020، لافتًا إلى أنه سيتم فيما بعد وضع التصورات اللازمة لتأسيس صندوقين الأول استثمارى عقارى، والثانى استثمارى يتولى إدارة أموال الهيئة.





أرسل جهاز الكسب غير المشروع أسماء 1000 موظف بالجهاز الإدارى للدولة، من الخاضعين لقانون رقم 62 لسنة 1975، إلى النيابة العامة، وذلك لتحريك جنحة ضدهم بتهمة الامتناع عن تقديم إقرارات الذمة المالية الدورية.





يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس وزراء اليابان شينزو آبى، غدًا الأربعاء، القمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولى السابع للتنمية الأفريقية "تيكاد 7"، التى تعقد تحت شعار "دفع التنمية الأفريقية من خلال الشعوب والتكنولوجيا والابتكار"، بمشاركة ممثلين عن الجهات الدولية الداعمة، وفى مقدمتها الأمم المتحدة وبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الأفريقى والبنك الدولى، وسيركز المشاركون فى المؤتمر على 3 قضايا رئيسية للتعاون بين الجانبين تتمثل فى التحولات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال من خلال تشجيع الاستثمارات الخاصة والابتكار، وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام بالمجتمعات.





قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق المتهم عادل خلف من أصل 5 متهمين بـ "خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عزت، لفضيلة المفتى لأخذ الراى الشرعى فى إعدامه، وتحديد جلسة 26 أكتوبر للنطق بالحكم على المتهمين.

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أعلنت شركة مياه الاسكندرية عن انقطاع المياه بمنطقة الساحل الشمالى و برج العرب غرب الإسكندرية.





أرسلت نقابة الإعلاميين، انذارت للوسائل الإعلامية لمطالبة العاملين بها "معدين، مقدمين، مخرجين، مراسلين، محررين" بسرعة التوجهه لمقر النقابة لتقنين أوضاعهم ، حتى يقع العاملين بهذه الوسائل تحت طائلة القانون .





شهدت محكمة القاهرة الاقتصادية، فصلاً جديداً من النزاعات القضائية بين الشركات، وفى هذه المرة بين شركة "أوراسكوم للإسكان التعاونى- ش.م.م"، وشركة "تمويل" للتمويل العقارى- ش.م.م".





يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتي شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.





من محل فول مملوك للأب بدأت قصة حب شابة صغيرة تبحث عن العمل ونجل صاحب المحل الذى مازال فى الجيش، من هنا انطلقت الشرارة، يأتى من الجيش ليساعدهم فى العمل فيجد الشابة الصغيرة تحمل المحل على كتفيها، يعجب بها وتعجب به فيقررا الزواج والانتقال لفتح محل كبدة معا، محل كبدة أصبح الشاهد على قصة حبهما المتواصلة منذ 40 عاما حتى الآن.





تداول رواد شبكات التواصل الاجتماعى صورة لشخص على أحد المقاهى المصرية تظهر جانب وجهه، والتى يبدو خلالها شبيها بدرجة كبيرة لرائد صناعة التكنولوجيا ومؤسس شركة أبل العملاقة ستيف جوبز ، وهو الأمر الذى تناقلته العديد من الصحف الأجنبية الكبرى مثل The Sun وCnet وغيرها من الصحف، حيث يظهر الرجل ذو الشعر الرمادى الملتحى فى صورة جانبية وهو جالس على طاولة فى الهواء الطلق فى أحد مقاهى القاهرة.





على الرغم من انقراض ظاهرة المقايضة فى المعاملات التجارية على مستوى أغلب دول العالم بما فيها مصر ودول العالم العربى والتى يجرى فيها مقايضة البضائع ببعضها البعض بديلا عن دفع النقود إلا أن أحد مواطنى مركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد مازال يتبع تلك الطريقة البدائية فى معاملاته التجارية، حيث يقوم ببيع منتجاته التى يقوم بتصنيعها يدويا مقابل الحصول على كميات من المحاصيل الزراعية وقت الحصاد.





كشفت إحصائية إسرائيلية جديدة النقاب عن ارتفاع نسبة الإجهاض بالجيش الإسرائيلى، الأمر الذى دفع أحد الحاخامات إلى إرسال رسالة إلى رئيس الأركان أفيف كوخفى يطالبه بالقضاء على هذه الظاهرة المؤرقة.





نجح منتخب ناشئى الكرة الطائرة فى كسب ثقة الجماهير المتابعة للعبة فى العالم، فى ظل التألق فى الأداء ببطولة العالم المقامة فى تونس، حتى استطاعوا الوصول إلى دور ربع النهائى.





حرص سعد سمير مدافع الأهلى على دعم مشجع أهلاوى يُدعى محمد حمص أُصيب فى حادث قطار أثناء عودته من مباراة الأهلى وفريق إطلع برة بطل جنوب السودان الجمعة الماضية.



