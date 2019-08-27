الحكومة تحدد الفئات غير القادرة وضوابط إعفائها من أعباء نظام التأمين الصحى الشامل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء قرار بتحديد غير القادرين وضوابط إعفائهم من أعباء نظام التأمين الصحى الشامل
وتضمن القرار أنه يعد من غير القادرين الفئات التى تتوافر فيها إحدى الحالات التالية وهى الفرد أو الأسرة المتحقق بشأنهم شروط استحقاق الدعم النقدى من برنامج تكافل وكرامة والضمان الإجتماعى والفرد أو رب الأسرة المتعطل عن العمل غير المستحق أو المستنفد لمدة استحقاق تعويض البطالة وكل فرد من أفراد الأسرة المعالين والفرد أو رب الأسرة من فاقدى الرعاية الأسرية القاطنين بمؤسسات الرعاية الإجتماعية والصحية وليس لهم عائل أو دخل والفرد أو رب الأسرة من ذوى الإعاقة العاجزين عن الكسب وليس لهم مصدر دخل بما لا يتعارض مع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأفراد والأسر القاطنين فى مناطق جغرافية محددة الذين يتعرضون مؤقتا لكارثة طبيعية أو من صنع الإنسان والفرد أو رب الأسرة الذى لا يكفى متوسط إجمالى دخله للوفاء بإحتياجاته أو إحتياجات الأسرة الأساسية .
وأوضح القرار أن الدولة تتحمل أعباء التأمين الصحى الشامل عن فئات غير القادرين طبقا للضوابط الأتيه وهى يعتد بالبيانات المسجلة لدى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى لتحمل الدولة أعباء التأمين الصحى الشامل ، ويعتد بتصنيف وزارة التضامن الإجتماعى والبيانات المسجلة لديها لتحمل أعباء التأمين الصحى الشامل .
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