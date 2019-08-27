طب الأزهر بالقاهرة تكرّم رئيس مجلس الدراسات السكانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

كرّم مجلس كلية الطب بنين الأزهر بالقاهرة، برئاسة الدكتور محمود صديق، عميد الكلية، والدكتور خيرى عبد الحميد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، اليوم الثلاثاء، الدكتور جمال أبوالسرور، مدير المركز الدولي الإسلامي للدراسات السكانية، بمناسبة فوزه بجائزة النيل في العلوم للعام 2018، وتكريمه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في عيد العلم، وحصوله على وسام العلوم من الدرجة الأولى.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات، واللواء طبيب أحمد التاودي رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية.

وكرّم المجلس–خلال اجتماعه اليوم- الدكتور مجدي الدهشان، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب السابق، تقديراً لمجهوداته الملموسة خلال الفترة الماضية.

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وثمّن المجلس جهود الدكتور أحمد سليم، عميد الكلية السابق، والتي كان لها الأثر الواضح في سبيل النهوض والارتقاء بالكلية، حتى تبوأت مكانة متميزة بين كليات الطب بالجامعات المصرية، وتم اعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

وثمن المجلس انفتاح الكلية وتعاونها مع كافة المؤسسات التعليمية والخدمية في الداخل والخارج، مشيدًا بالإنجازات التي شهدتها الكلية خلال الفترة الماضية، وما شهدته من تطور على مستوى الإنشاءات الخدمية وتطوير المعامل، وتوسعات الأقسام وتزويدها بأحدث الأجهزة المعملية، والدور الكبير الذي قامت به في خدمة صحة المجتمع المصري، ما كان له الأثر الإيجابي في حصول قطاع الطب في جامعة الأزهر على تقدير ممتاز خلال زيارة وفد التصنيف الأفريقي الأوروبي العام الماضي.

يذكر أنّ كلية طب الأزهر كانت من أوائل الكليات التي طبّقت نظام الطب التكاملي لتواكب أحدث النظم التعليمية العالمية، إضافة إلى أنّها من أكثر الكليات تعاونًا مع المؤسسات التعليمية والطبية المناظرة على مستوى الجمهورية، وكانت في طليعة الكليات التي اعتمدتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.