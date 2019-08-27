الصحفيين: توفير علاج مجاني لـ 90 حالة من المصابين بفيروس "سي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي: أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، توفير علاج مجاني لـ 90 حالة من الزملاء الصحفيين وأعضاء مشروع العلاج المصابين بفيروس "سي"، على أن تكون الأولوية بأسبقية تقديم الطلب لمشروع العلاج. وتوجه أيمن عبد المجيد رئيس اللجنة، في تصريح اليوم الثلاثاء، بالشكر والتقدير لمؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، لتحملها نفقات العلاج لتلك الحالات المعلن توافر علاج لها، فضلًا عن تحملها نفقات علاج عدد مقارب من المصابين بفيروس "سي" من الزملاء الصحفيين في وقت سابق.

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