رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا لمتابعة تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

ترأس الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ"حياة كريمة"، في القرى الأكثر احتياجا، حضره وزراء: التضامن الاجتماعي، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، التنمية المحلية، وعدد من المسئولين.‬

وأشار رئيس الوزراء - في مستهل الاجتماع - إلى أن مبادرة "حياة كريمة" تم إطلاقها في مؤتمر الشباب الأخير الذي عُقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم التوافق علي نموذج إدارة المشروع، وستتم متابعة مراحل التنفيذ في اجتماع شهري، لافتاً إلي أنه سيتم تنظيم زيارات للقري التي يتم تنفيذ المبادرة بها في كل زياراته للمحافظات خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبها ، عرضت وزيرة التخطيط - خلال الاجتماع - موقف تنفيذ مشروعات المرحلة الأولي لعام 2018 - 2019 مشيرة إلي معايير تحديد القري المُستهدفة في المرحلة الأولي والتي تم الإستناد عليها، وفي مقدمتها إجراء حصر للقرى المستهدفة من واقع تعداد عام "2017 " وفق معياري : معدل الفقر60%، وكثافة سكانية 5 آلاف نسمة، وكذا دراسة المؤشرات الدالة على الفجوات التنموية، بحيث يتم التأكد من توافر الخدمات والمرافق العامة، والخدمات الصحية، والخدمات التعليمية، إلي جانب تحديد نوعية المشروعات المطلوبة لمواجهة هذه الإحتياجات وتلك الفجوات التنموية ذات الأولوية بكل قرية.

وأضافت الوزيرة ، أن المعايير تضمنت كذلك تنظيم زيارات ميدانية من فرق العمل بهيئات التخطيط الإقليمي لرصد الوضع الراهن لإحتياجات القرى ، وتدقيق درجة أولوية المشروعات، وإعداد دراسة جدوى تنفيذ المشروعات المقترحة من حيث العائد والتكلفة والقدرة على التنفيذ.

كما تم خلال الاجتماع استعراض الملامح الأساسية للخطة الإستثمارية المُوجهة لمبادرة "حياة كريمة" لعام 2019 - 2020 ، والتي تقوم بواسطتها 11 وزارة معنية بتنفيذ 954 مشروعا في 473 قرية بعدد 16 محافظة مستفيدة، حيث يصل عدد المواطنين المستفيدين إلى نحو 7.4 مليون مواطن.

ونوهت وزيرة التخطيط إلى أن محافظات : أسيوط، والمنيا، وسوهاج، والبحيرة تستحوذ علي نسبة 86% من إجمالي الاستثمارات، مضيفة - في هذا الصدد - أن مشروعات وزارات : الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتربية والتعليم ، والتعليم الفني، والتنمية المحلية ، والموارد المائية والري تستحوذ على نسبة 96% من جملة الإستثمارات.

وحول الجهود التي بذلتها وزارة التضامن الاجتماعي فيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة" حتى أغسطس الجاري"2019" أوضحت الوزيرة أن هذه الجهود تمت على عدة مستويات منها بناء شراكة مع الجمعيات الأهلية؛ إذ تم توقيع اتفاق "بروتوكولات" تعاون مع 19 جمعية، وجارٍي التوقيع مع جمعيتين إضافيتين ليصل عدد الجمعيات إلى 21 جمعية.

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وأشارت الوزيرة إلى أنه تم تشكيل أربع لجان تحت مظلة " حياة كريمة" لتقسيم العمل بين الجمعيات الأهلية وهي: لجنة سكن كريم التي تشمل وصلات مياه وصرف صحي، وبناء أسقف ورفع كفاءة منازل، وتأثيث وتجهيز مفروشات، إلى جانب لجنة الصحة وبها قوافل طبية وعلاج، وأجهزة تعويضية تضم سماعات ومقاعد متحركة، ثم لجنة التعليم ، والتي تشمل تطوير وتجهيز حضانات ، وتطوير وتأثيث مدارس، وبرامج محو أمية، إلى جانب التوعية المجتمعية، فضلا عن لجنة التأهيل والتشغيل وبها تدريب مهني وإداري، وتشغيل كثيف العمالة، وإقراض "متناهي الصغر " ونقل أصول وعمل لدى القطاع الخاص والأهلي.

كما أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك لجنة معنية بتنمية القرية، تختص بتطوير وحدات صحية واجتماعية وبيطرية ومراكز شباب ، إلى جانب ردم ترع ورصف طرق وتشجير، وجمع قمامة وتدوير مخلفات.

ولفتت إلى أنه تم وضع مواصفات تفصيلية لكل خدمة مقدمة لأهالي هذه القرى؛ كي يتم تنميط نوع وجودة الخدمات على مستوى جميع القرى، وكذا تم وضع تسعير لكل خدمة من هذه الخدمات باستثناء بعض المحافظات الحدودية التي ترتفع التكلفة بها، على أن يتم تطبيق تلك المعايير على جميع الجمعيات.

وقالت الوزيرة - في ذات السياق - إنه تم تدريب 170 باحثا؛ للقيام باستيفاء استمارات الأسر في القرى المستهدفة، حيث تم استيفاء استمارات بحث للأسر واستمارة لحصر الأشخاص ذوي الإعاقة بالقرى المستهدفة ، فيما يصل عدد الاستمارات التي تم استيفاؤها إلى 47,345 أسرة، وجارٍي العمل الميداني لبحث الاحتياجات الفعلية وتحسين استهداف الأسر المستهدفة.

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي في هذا الصدد عن الانتهاء من إعداد ملفات "توصيف القرى " لإجمالي 51 قرية؛ للوقوف على الاحتياجات الأساسية لها، واستكمال القرى التي لا يوجد بها "ملف توصيف" ، مشيرة إلى أنه تم تصميم تطبيق لعمل قاعدة بيانات بالأسر المستفيدة وضمان عدم ازدواجية الخدمات.

وحول الإنجازات التي نفذتها الجمعيات الأهلية "الشريكة في المبادرة" ، والأسر المستفيدة من برنامج "سكن كريم" ،أوضحت أنه تم إحلال وتجديد 4 آبار لتوفير مياه شرب في مراكز : ديروط ومنفلوط بأسيوط ، وكذا إحلال وتجديد بئر ارتوازية وتركيب طلمبات ومحركات ولوحات كهربائية، كما تم توريد وتركيب 17 منظومة "كلورة مياه" ، إلى جانب رفع كفاءة عدد كبير من المنازل وتأثيث منازل أخرى، منوهة إلى أن عدد الأسر المستفيدة من خدمات هذا البرنامج وصل إلى 122,163 أسرة، بعدد أفراد يصل إلى 518,844 فرداً.

ونوهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتدخلات الصحية في محافظات : سوهاج ، والوادي الجديد، والتي شملت : الكشف الطبي ، وإجراء الأشعة والتحاليل للمرضى في القرى من خلال قوافل طبية ، مع توفير العلاج اللازم لهم، إلى جانب إجراء مسح طبي شامل لعيون الأطفال في 7 مدارس في قوافل مسح العيون، وتوفير نظارات بناء على هذا المسح، إلى جانب إجراء العمليات الجراحية المطلوبة والتي شملت جراحة عيون وعظام وأنف وأذن، منوهة إلى أن عدد الأسر المستفيدة من خدمات التدخلات الصحية وصل إلى 11,485 أسرة.