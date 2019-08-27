غدا.. مدبولي يترأس اجتماع الحكومة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات: يرأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء، ويناقش المجلس عددا من الملفات الهامة الاجتماعية والاقتصادية. كما يناقش المجلس ما تم تنفيذه من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في العديد من المحافظات.

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