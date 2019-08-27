"الأعلى للإعلام" يحقق في شكوى ضد عمرو أديب تتهمه بتشويه سمعة الدواء المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
عقدت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعا لها اليوم الثلاثاء، ناقشت خلاله الشكوى المقدمة من أحد الصيادلة ضد برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة mbc تتهم البرنامج بتشوية سمعة الدواء المصري وإثارة الذعر للمرضى وتعميم الوقائع والحديث عن أمور طبية يتناولها المتخصصون فقط.
كما ناقشت اللجنة الشكوى المقدمة من زاهي حواس وزير الآثار السابق ضد جريدة المشهد،كما تناول الاجتماع مناقشة الشكوى المقدمة من بنك التنمية الصناعة ضد برنامج على قناة الحدث اليوم بتهمة الابتزاز.
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