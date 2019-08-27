رئيس أكاديمية الشرطة يستقبل وفد شباب الجاليات المصرية بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

استقبل اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على رأس وفد ضم 60 شابًا من الجاليات المصرية بالخارج، ضمن فعالياتهم في معسكر لزيارة المعالم الثقافية والسياحية بالبلاد.

جاء ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تعميق روح المواطنة والانتماء، ومد جسور التواصل مع أبنائها بالخارج لتعزيز مشاعر الولاء اعتزازًا بالهوية المصرية، وانطلاقًا من ثوابت الاستراتيجية الأمنية المعاصرة التي تستهدف في أحد محاورها إلى تعميق أواصر علاقات التكامل والتعاون المثمر مع المجتمع لاسيما شريحة الشباب، باعتبارهم الذخيرة الواعدة للوطن وعدته في قادم الأيام.

وحرصت أكاديمية الشرطة، تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية، على تنظيم برنامج لفعاليات الزيارة التي تفقد خلالها الزائرون مرافق ومنشآت الأكاديمية وما تذخر به من إمكانيات لوجستية جعلتها قبلة التدريب الأمني المتخصص على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تضمنت الفعاليات التعرف عن قرب لدور كافة كيانات الأكاديمية في توظيف معطيات العلم لتحقيق رسالة الأمن، وإيضاح الجهود المبذولة في إعداد وتأهيل طالب كلية الشرطة بأسلوب عصري متطور.

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وتضمن برنامج زيارة وفد الجالية، فقرات متنوعة أهمها؛ مشاهدة العروض المتميزة للإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، وكتائب خيالة كلية الشرطة، بالإضافة إلى زيارة كلية الدراسات العليا باعتبارها الكيان العلمي الأمني المتميز على مستوى الشرق الأوسط في منح الراغبين من الضباط في الالتحاق بدبلوماتها شهادات معتمدة للدراسات العليا الأمنية، الماجستير، الدكتوراه، وكذا الاطلاع على مركز بحوث الشرطة في تدريب الكوادر الأمنية الوافدة من الدول الإفريقية والأجنبية الصديقة، وأنشطته البحثية الشرطية باعتباره الجهاز العلمي المتخصص بالوزارة.

وتفقد الوفد الزائر، أهم المنشآت التدريبية والتعليمية داخل الأكاديمية؛ ميدان تدريب الدفاع عن النفس، والقرية التكتيكية، وميادين التدريب الفني الأمني على التخصص الوظيفي بنظام المحاكاة، وميادين الرماية، ومشاهدة بيان عملي، بالإضافة إلى استعراض أبرز الأساليب التدريبية الأمنية التي تعتمد على توظيف معطيات التقنيات الحديثة لتنمية القدرات والمهارات الأمنية للطلبة.

من جانبهم أعرب شباب الجاليات المصرية، عن شكرهم لوزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة، مؤكدين تقديرهم العميق وإشادتهم البالغة للجهود المبذولة في إعداد وتأهيل رجل أمن عصري باتباع أحدث النظم والأساليب العالمية التي يطالعونها بالخارج، ما يزيدهم فخرًا واعتزازًا، وينمى لديهم قيمة المواطنة ويبث روح التفاؤل في نفوسهم لغدٍ مفعم بالأمال والأمان لوطن قوى بمبادئه عصى على الانكسار بعطاء أبنائه المخلصين.