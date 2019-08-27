أخبار مصر | لذاكرة قوية.. تعرف على الأكلات والمشروبات المساعدة على الحفظ

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هُناك بعض الأغذية والأعشاب والمشروبات، تعمل على تقوية الذاكرة الدماغية، ودائمًا تكون في حالة نشاط، حيث تنقسم الذاكرة إلى نوعين، طويلة الأمد وقصيرة الأمد، حيث تسترجع الذاكرةُ القصيرةُ الأحداثَ التي حصلت حديثًا، بينما تختصّ الذاكرة طويلة الأمد باسترجاع الأحداث القديمة.

ونستعرض لكم بعض الأغذية والتمارين التي تعمل على تقوية الذاكرة:-

1- القهوة: حيث يساهم الكافيين في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض الجهاز العصبي، كالزهايمر، ومن ناحيةٍ أخرى فإنّ للكافيين دورٌ في زيادة اليقظة من خلال تنبيه الدماغ.

2- بذور اليقطين: وتلعب البذور دورًا هامًا في نقاط نقل الإشارة العصبية، والمغنيسيوم المهمّ للذاكرة والقدرة على التعلم،

3 - الأسماك الدهنية: تحتوي بعض الأسماك كالسلمون، والسردين، وسمك التونة، على نسبة كبيرة من الدهون تصل لـ60% ونصف هذه الدهون تتكون من الأوميجا 3، وتعمل الدهون على بناء الخلايا العصبية والدماغية، ومن الدهون الأساسية للذاكرة والتعلم.

4- الكركم: يحتوي الكركم على مادة الكركومين (بالإنجليزية: Curcumin) الذي يستطيع اختراق الحاجز الدموي الدماغي، أي أنّه يستطيع الوصول إلى الدماغ وتوفير الفوائد الصحية له، كما أنّه يساهم في تحسين ذاكرة المصابين بالزهايمر، كما يمكن أن يحسّن من أعراض الاكتئاب.

5- الشاي الأخضر: يساعد على تحسين الذاكرة والتركير واليقظة والذاكرة، كمان أنه يزيد الشعور بالاسترخاء ويقلل من القلق والتوتر، كما يقلل من خطر الإصابة بالزهايمر.

6- البروكلي: ويحتوي البروكلي على فيتامين ك الذي يساهم في تكوين الشحيمات السفينجوليّة، كما يساهم في تحسين الذاكرة ويعمل الخضار كالفلفل الرومي والسبانخ على حماية الدماغ من التلف.

7- الشيكولاتة الداكنة: تحتوي الشوكولاتة الداكنة والكاكاو على مركّبات الفلافونويد، ومضادات الأكسدة، والكافيين، وتساهم هذه المركبات في تعزيز صحة الدماغ.

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8- البيض: يحتوي على فيتامين بـ12، وفيتامين بـ6، وهي عناصر مهمة لصحة الدماغ.

9- المكسرات: قالت بعض التقارير أن تناول المسكرات يساعد من خطر الإصابة بالأمراض العصبية.

10- البرتقال: يقلل من خطر الإصابة بالأمراض العقلية، ويقي من التلف، ويعتبر العنب الأحمر والكرز والخوخ من الفواكهة التي تعمل على تقوية الذاكرة.

كما نستعرض لكم بعض التمارين التي تعمل على تقوية الذاكرة:-

1- الموسيقى: أشارات بعض التقارير أن آلة العزف من التمارين التي تساعد على تقوية الذاكرة.

2- رسوم الخرائط: زيارة الأماكن من الضروري أن يتم تدوينها على خرائط ورقية، ومن الأفضل تكرارها في كل زيارة.

3- الطهي: تعلم الطبخ يساعد على استخدام أكثر من حاسة كالشم والتذوق والبصر واللمس، وتساهم كل هذه الحواس في تشغيل أجزاء الدماغ.

4- لغة جديدة: تعليم لغة جديدة يساعد الدماغ على الحاسة الإدراكية للدماغ، بما يشكل تحفيز كبير للدماغ.