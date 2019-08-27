أخبار مصر | عاجل.. السيسي يمد خدمة سفيري مصر بأمريكا وأوغندا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. السيسي يمد خدمة سفيري مصر بأمريكا وأوغندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، مد خدمة ياسر رضا عبد الله سعيد، السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، لمدة عام، اعتبارًا من 16 أكتوبر 2019.

نشر القرار الجمهورى رقم 439 لسنة 2019، في الجريدة الرسمية اليوم

كما أصدر الرئيس السيسى القرار رقم 440 لسنة 2019، بمد خدمة ياسر محمد طارق عبد الغنى سلام، السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية أوغندا، لمدة عام، اعتبارًا من 1 سبتمبر 2019، على أن يعامل ماليًا معاملة السفير من الفئة الممتازة.

ونشر القرار الصادر اليوم أيضا بالجريدة الرسمية.