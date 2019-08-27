أخبار مصر | وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، محمود القيسي رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، وذلك لبحث آفاق التعاون بين الوزارة والغرفة في العديد من البرامج التي تخدم نشء وشباب مصر.

حضر اللقاء منال يوسف رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، أحمد عفيفي رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية، داليا مقلد مسئول تسويق الغرفة التجارية الفرنسية بمصر.

تناول اللقاء تعريفًا بأنشطة وبرامج الغرفة والفعاليات التي تسعى الغرفة من خلالها لزيادة التعاون الاقتصادي بين القاهرة وباريس في مختلف القطاعات الاقتصادية، في ظل التقارب المصري الفرنسي.

كما تناول اللقاء تعريفًا بالتعاون بين الغرفة والمعهد الفني الأوروبي، وما تقدمه الغرفة من برامج وملتقيات وخاصة في مجال التدريب والتوظيف والتي تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب الخريجين.

ومن جانبه، رحب وزير الشباب والرياضة بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، مشيرًا لإمكانية التعاون في تدريب الشباب بمراكز الشباب، وإقامة ملتقيات للتوظيف بالمنشآت التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وذلك في اطار استراتيجية الوزارة والتي تهدف إلي تخفيض معدل البطالة لدى الشباب وتأهيلهم لسوق العمل تماشيًا مع خطة مصر 2030.

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اختتمت وزارة الشباب والرياضة، فعاليات أسبوع الإخاء المصري المغربي، الذى تنظمه الوزارة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية والادارة العامة للعلاقات العامة والخارجية، وذلك في حفل فني كبير علي المسرح الروماني بمركز شباب الجزيرة.

شهد فعاليات الحفل، نجوى صلاح وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، المستشارة مريم زيداني المستشار الثقافي للمملكة المغربية بجمهورية مصرالعربية نيابة عن السفير المغربي، والعديد من مرتادي مركز شباب الجزيرة.

تضمنت فعاليات الاحتفال معرضًا للمشغولات اليدوية والتراثية المصرية المغربية، فيلم تسجيلي عن فعاليات أسبوع الاخاء، فقرات فنية لفرقة مركز الفنون للفنون الشعبية بمحافظة بورسعيد وشملت تابلوهات الصيادين، مودرن، والدبكة، بالاضافة إلى عزف فردي للمشاركة المغربية ريم السيوطي، تابلوه رقصة النوبة، التنورة، تابلوه رقصة البمبوطية، بالاضافة الي اللوحة الجماعية.

يذكر أن أسبوع الإخاء يأتي في إطار توطيد العلاقات بين البلدين من خلال الشباب، وتنفيذًا للبرنامج التنفيذي والتعاون في مجال الشباب بين وزارة الشباب والرياضة المصرية ونظيرتها المغربية.