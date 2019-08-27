أخبار مصر | برلمانية: مصر تتقدم صفوف العمل لإحلال السلام ومكافحة التهديدات الأمنية والإرهابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية: مصر تتقدم صفوف العمل لإحلال السلام ومكافحة التهديدات الأمنية والإرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت النائبة هالة مستكلي، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن مصر استفادت سياسيًا واقتصاديًا إزاء مشاركتها في الدورةال٤٥ لقمة الدول السبع الكبار في العالم.

وأشارت "مستكلي"، في بيان لها اليوم، إلي أن مصر دائما ما تتقدم الصفوف في العمل من اجل احلال السلام ومكافحة التهديدات الأمنية والإرهابية وهي ايضا بحكم رئاستها للاتحاد الأفريقي ودورها الذي عاد رياديا في القارة السمراء،معنية بتجديد الشراكة مع القارة الافريقية علي نحو يتسم بقدر اكبر من الإنصاف،حيث حرص الرئيس السيسي في كل المحافل الدولية علي عرض أوضاع القارة الافريقية والدفاع عن حقها العادل في السلام والأمن والاستقرار والتنمية والتعاون الدولي من أجل مستقبل أفضل لكل شعوبها.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية تخوض معركة التنمية الشاملة والمستدامة معنية بقوة بقضايا المناخ،وبالاستخدامات العادلة للتكنولوجيا الرقمية الحديثة لصالح التنمية لكل شعوب العالم، كما أنها خطت خطوات كبيرة في السنوات الاخيرة في مجال تمكين المرأة واقرار المساواة والقضاء علي كل أشياء التمييز، لديها ما تقدمه أمام هذه القمه بجدول أعمالها المتنوع، مؤكده أن دعوة مصر للمشاركة في هذه القمة الكبرى، هو اضافة أخرى لسجل متعاظم من مظاهر التقدير العالمي لمصر وقيادتها وسياستها في محيطها الاقليمي وقارتها الافريقية والعالم.

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أشاد النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بدعوةمصر للمشاركة في قمة الدول السبع الكبرى G7، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام بدعوة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك لبحث العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وقال "عبدالفتاح" في تصريح خاص لبوابة الخليج 365، أن دعوة فرنسا لمصر للمشاركة في القمة، جاءت نتيجة لشخصية وكاريزما الرئيس السيسي، بالإضافة إلى قوة مصر ومكانتها وتأثيرها في منطقة الشرق الأوسط، كما أنها رئيسًا للإتحاد الإفريقي، مؤكدًا أن الرئيس لا يمثل مصر فقط بل أفريقيا بأكملها في مختلف القضايا.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذه المشاركة ليست الأولى من نوعها فالرئيس السيسي شارك من قبل في مؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا، والقمة العربية في تونس، والقمة العربية في مكة المكرمة، قمة مجموعة العشرين في اليابان، القمة الأفريقية الأمريكية في موزمبيق، مؤكدًا ان مصر أصبح لديها علاقات قوية مع مختلف دول العالم، خاصةً بعد ٣٠ يونيو التي جعلت لمصر شخصية مستقلة أمام العالم.

وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في أعمال النسخة الـ43 من قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى "G7"، التي انعقدت السبت الماضي في مدينة بياريتز الفرنسية المطلة على المحيط الأطلسي، على أن تستمر حتى اليوم الاثنين؛ وذلك تلبية للدعوة الرسمية التي تلقاها من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

كما شارك في أعمال القمة الاقتصادية 24 وفدًا، من بينهم رؤساء الحكومات دائمة العضوية في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، ‎وبخلاف قادة الدول الدائمة، يشارك رؤساء دول وحكومات آخرون من مختلف البلدان كضيوف مدعوين.