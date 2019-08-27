أخبار مصر | وزير الرياضة يناقش آليات التعاون مع شركة "فيزا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يناقش آليات التعاون مع شركة "فيزا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، مع ممثلي شركة فيزا؛ لاستعراض ومناقشة آليات التعاون التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات التي تم عقدها بين مسئولي وزارة الشباب والرياضة وشركة فيزا الفترة الماضية.

وتناول اللقاء عرض مشروع الشراكة بين الطرفين والذي يبدأ من خلال دعم شركة "فيزا" لمركز شباب الأسمرات الجارى إنشاؤه بحيث يتم إقامة وحدة ريادة أعمال بالمركز لتشجيع الشباب على الإقبال على المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتوضيح طرق التمويل اللازمة لها، وكيفية إعداد دراسات الجدوي الاقتصادية، فضلًا عن إنشاء مركز تدريبي توعوى داخل المركز مزود بأحدث أجهزة الحاسب الآلى لتلقي الدورات التدريبية المتخصصة به، وبالتوازى تقوم وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة الرياضية بحي الأسمرات برعاية ودعم شركة "فيزا".

وتم الاتفاق على قيام شركة فيزا برعاية مهرجان الدراجات الذى ستنفذه وزارة الشباب والرياضة الأسبوع المقبل في مدينة العلمين الجديدة، بالإضافة إلى دعم "المشروع القومي للناشئين" الذى تتبناها الوزارة باعتباره مشروع واعد يقدم للمجتمع أبطال المستقبل في مختلف الألعاب الرياضية.

وأكد وزير الشباب والرياضة على ترحيب الوزارة بالتعاون المثمر مع شركة "فيزا" ومؤسسات القطاع الخاص والكيانات الاقتصادية لتقديم حزمة من البرامج والمشروعات التنموية الهادفة انطلاقًا من المسئولية المجتمعية لتلك المؤسسات، مشيرًا أن مشروع الشراكة المقرر تنفيذه في حى الأسمرات سيتم قياس معدلات نجاحه بعد التنفيذ للبدء في تعميم تلك التجربة في مدن جديدة أخري، وإنه سيتم توقيع بروتوكول التعاون لتفعيل تلك الشراكة خلال الأيام المقبلة.

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وكان شهد صباح الخميس الماضي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنطلاق فعاليات النسخة الثانية من منتدى الشباب في المنطقة العربية، والذي يقام في الجمهورية التونسية خلال الفترة من ٢٠ الي ٢٢ أغسطس بحضور وزيرة شئون الشباب والرياضة سنية بن الشيخ، وعدد من وزراء الشباب والرياضة العرب والأفارقة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أننا فى مصر نعمل فى ضوء رؤية القيادة السياسية التى تدرك جيدا أهمية دور الشباب وتعمل على تعظيم امكاناتهم وقدراتهم، مما يجعلهم شريك أساسي ومساهم فى تحقيق النهضة الشاملة التى تشهدها مصر حاليًا فى شتى المجالات، مشيرًا إلى أن وزارة الشباب والرياضة تتبنى آلاف المبادرات الشبابية فى شتى مجالات التنمية المجتمعية.

ويأتي هذا الملتقى بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونيسكو"، حيث يمثل المنتدى منصة إقليمية دولية وفضاءا هاما للشباب في المنطقة العربية للتفاعل مع كبار المسئولين وصناع السياسات والمفكرين والمبدعين والمجتمع الأكاديمي والقطاع الخاص، والمنظمات التابعة للأمم المتحدة، وذلك لتبادل الخبرات والتحاور بشأن أجندة الشباب في الوطن العربي، وتطوير المبادرات والمشاريع التي تساهم في تطوير أوضاع الشباب والتمتع بحقوقهم، في إطار أجندة التنمية المستدامة 2030 وقرار مجلس الأمن 2250 بشأن الشباب والسلم والأمن.

ويهدف الملتقى إلى مناقشة عدد من المحاور أهمها تطوير قدرات الشباب على إنتاج وإستخدام المعرفة، والمشاركة الإيجابية للشباب لتطوير السياسات والإستراتيجية الشبابية، بالإضافة الي البرامج والخدمات الصديقة للشباب، مع سبل تعزيز مساهمة الشباب في تحقيق التنمية المستدامة.