أخبار مصر | بـ2000 جنيه.. "القوى العاملة" تطلب مديرين للعمل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ2000 جنيه.. "القوى العاملة" تطلب مديرين للعمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة القوى العاملة عن حاجة إحدى المدارس بالعبور، إلى مديرين دور حاصلين على بكالوريوس تربية، براتب يصل إلى 2000 جنيه، ويبلغوا من العُمر 50 عاما.

كما تحتاج المدرسة إلى ثلاث مشرفين دور، حاصلين على بكالوريوس تجارة، ويشترط سن المتقدم 35 عاما، براتب يصل إلى 1200 جنيه.

وتطلب المدرسة 3 سائقين للصف الإعدادي، براتب 2400 جنيه، ولديهم خبرة 5 سنوات.

للتواصل مع مدير المسئول احمد صالح الدين 44100025 -01063322010.

عاجل.. القوى العاملة: أول محرم إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة السنة الهجرية

أعلن وزير القوى العاملة، أن الأول من شهر محرم "عيد رأس السنة الهجرية 1441"، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

وأوضح الوزير، أن هذا اليوم إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بقانون العمل 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجرة عن هذا اليوم مثلى الأجر.

وأصدرت الوزارة منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت والشركات.

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اختتم وزير القوى العاملة، أمس الإثنين، زيارته لمحافظة الإسماعيلية في إطار جولاته الميدانية للمحافظات لاستكمال مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل كريمة لائقة للشباب المصري من خلال التدريب علي مختلف المهن، وتسليم عقود عمل لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بزيارة مصنع جيد تكستايل.

وقام وزير القوي العاملة بتفقد المصنع الذي يعتبر من أكبر الشركات في المنطقة الصناعية بالإسماعيلية، وذلك عقب منح شهادات التخرج للمتدربين بمركز تدريب مهني المستقبل التابع لمديرية القوي العاملة بالمحافظة، في إطار بروتوكول التعاون الموقع مع الشركة ووزارة القوي العاملة في هذا الخصوص، بحضور ياسر سعيد مدير المديرية.

واطمأن الوزير من إدارة المصنع على أوضاع العمال وأجورهم، وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، مشيدًا بالعاملين بالمصنع والقائمين عليه، مشيرًا إلى أن مثل هذه المشروعات سوف تسهم في توفير فرص عمل للعمالة بالمحافظة والمحافظات المجاورة.

واستمع الوزير إلى العمال لمعرفة المشكلات التي تواجههم في بيئة عملهم عن قرب لتذليلها والعمل على حلها، كما تطرق إلى سؤالهم ومناقشتهم عن كافة حقوقهم التي كفلها لها قانون العمل، كي يتأكد من ضمان راتب يكفل لهم سبل حياة كريمة، فضلًا عن استحقاقاتهم من العلاوات التي كفلها لهم القانون، بالإضافة إلى اطمئنانه على توفر سبل الضمان الاجتماعي والصحي لهم.

وأكد الوزير أهمية الدور الكبير والفعال لعمال مصر باعتبارهم رأس مالها خاصة في ظل المرحلة الراهنة التي تشهدها البلاد والتي تحتاج فيها إلى سواعد أبنائها وعزيمتهم لبناء مصرنا الحديثة التي نحلم بها جميعًا، مطالبًا إياهم بضرورة الإخلاص والتفاني في العمل، لرفعة شأن الاقتصاد المصري عاليًا بما لهم من دور بارز فيه.

وشدد الوزير على الأهمية الكبيرة للمستثمرين وتشجيع آلية الاستثمار، لما لها من دور كبير في بناء الاقتصاد وزيادة الإنتاج، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، مؤكدا اهتمام الدولة الكبير، بازدهار الاستثمار بها بالتوازي مع الاهتمام الكامل بالعمال، لكونهما قطبي العملية الإنتاجية، والطرفين الرئيسيين في دعم الاقتصاد لاعتبارهما أساس العمل، مما يؤكد أهمية هذه العملية التكاملية بين العمال والمستثمرين في بناء الوطن وتحقيق المناخ الإنتاجي المستقر الذي نحلم به جميعًا لمصرنا الغالية.

ووجه الوزير مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية ياسر سعيد، ضرورة بحث مشكلات العمال بصورة دائمة ومستمرة، لمعرفة كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم، والعمل دومًا على إزالتها، لتحقيق التوازن الأمثل بين طرفي العملية الإنتاجية، بما له من نفع كبير على ازدهار الاقتصاد القومي وزيادة الإنتاج، في ظل المرحلة الجديدة التي تشهدها الدولة المصرية، مرحلة البناء والتنمية، والتي تدخل في إطار خطة الدولة المصرية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

