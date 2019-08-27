أخبار مصر | العليا لانتخابات الأطباء: حضور الطبيب للتصويت بنفسه واجب ولا يجوز توكيل الغير للتصويت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العليا لانتخابات الأطباء: حضور الطبيب للتصويت بنفسه واجب ولا يجوز توكيل الغير للتصويت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت اللجنة العليا لانتخابات الأطباء (أكتوبر ٢٠١٩) علي ضرورة حضور الطبيب للإدلاء بصوته في انتخابات الأطباء "بنفسه" وغير مسموح للطبيب بعمل توكيل لأحد للإدلاء بصوته عوضا عنه.

وأشارت اللجنة أنه لا صحة لما يتم تداوله علي السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي"انه يجوز للطبيب أن يقوم بتفويض او عمل توكيل لأحد من الأطباء للتصويت بدلا منه، لوجوده خارج البلاد او بعيدًا عن مقره الانتخابي.

وأفادت أن الإدلاء بالأصوات يجب أن يكون منفردًا وسريًا ولا يجوز الإدلاء بالأصوات بشكل جماعي أو علني منعًا لحدوث أي تأثير علي الناخب وحرصًا علي خروج الانتخابات بالشفافية والحياد المطلوبين.

وعن طريقة الانتخاب أفادت اللجنة العليا انه في هذه المرة سيتم اعطاء كل طبيب 7 ورقات للانتخاب (3 فرعية + 3عامة +قطاع) العامة والفرعية ورقة، النقيب ورقة، فوق السن ورقة، تحت السن ورقة.

والانتخاب يتم بوضع علامة أمام اسم المرشح

ويجب أن يلتزم الطبيب بالعدد المطلوب انتخابه فى كل ورقة "لا اكثر ولا اقل" وإلا سيبطل الصوت.

* وتشير اللجنة انه في حالة تواجد الطبيب لأي ظرف خارج نطاق المحافظة التي من المفترض أن يدلي بصوته بها عليه أن يتوجه الي أقرب نقابة فرعية ثم لجنة الوافدين ليقوم بانتخاب ( نقيب عام و٣ أعضاء نقابة عامة فوق السن (أكثر من ١٥ سنة قيد)، ٣ أعضاء نقابة عامة تحت السن ( أقل من ١٥ سنة قيد ) بالإضافة الي عضو قطاع (في حالة تواجد الطبيب المنتخِب داخل القطاع).

وأكدت اللجنة أنه يجوز لكل مرشح ان يعلن عن نفسه وعن برنامجه الانتخابي للأطباء بجميع وسائل الاعلام والمنشآت الطبية الحكومية والخاصة.

وطالبت اللجنة المرشحين ضرورة عدم اقحام المعتقدات الدينية او المواقف السياسية فى العملية الانتخابية، لان النقابة هى بيت كل الاطباء، هذا الى جانب عدم تعرض اى مرشح او مؤيديه لوسائل دعاية من شأنها تشويه منافسيه.

وأكدت اللجنة في بيان صادر لها علي الموقع سابقًا على ضرورة الالتزام بالموضوعية فى نقد برنامج المرشح المنافس او تاريخه المهنى او النقابى، وضرورة استخدام مستلزمات للدعاية يسهل ازالتها بعد انتهاء الانتخابات.

واخيرا احترام نتيجة الانتخابات لانها تعبر عن راى جموع الاطباء.

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نرشح لكم: تعرف على موعد انتهاء مرحلة التشغيل التجريبي للتأمين الصحي الشامل

تنتهي مرحلة التشغيل التجريبي للمشروع القومي للتأمين الصحي الشامل يوم السبت القادم، على أن تبدأ بعدها مرحلة التشغيل الرسمى للمنظومة، فهناك إقبالا كثيفا من المواطنين على التسجيل بالمنظومة، داخل الوحدات الصحية، كما أن حركة التسجيل منتظمة داخل الوحدات الصحية حتى الآن والمواطنون يسجلون بالوحدات القريبة منهم، كل حسب مربعه السكني.

ويذكر أنه تم إجراء أكثر من 3123 عملية جراحية داخل مستشفيات المحافظة، منها عمليات تجري لأول مرة داخل محافظة بورسعيد، وتشمل مختلف التخصصات منها عمليات زراعة القرنية، عمليات إصلاح حول وجفون ومياه زرقاء.

كما سيتم الإنتهاء من كافة أعمال التطوير بالوحدات والمستشفيات فور التشغيل الفعلي، لتكون منظومة التأمين الصحي على أتم الاستعداد للتشغيل الفعلى أول سبتمبر المقبل، من حيث تطوير الوحدات والانتهاء من تطوير المستشفيات وتشغيل نظام الإحالة بهم، وتدريب الأطباء.

وانطلقت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة فى بورسعيد، فى الأول من يوليو الجارى، فى 7 مستشفيات هى، مستشفى الحياة (بورفؤاد العام) والسلام (بورسعيد العام) والتضامن ويضم لأول مرة قسما للأورام للكبار ومستشفى النساء والولادة ومستشفى النصر التخصصى للأطفال وبه قسم للأورام وآخر لأمراض القلب تحت إشراف العالم المصرى الكبير الدكتور مجدى يعقوب ومستشفى الزهور التخصصى للجراحة والمبرة علاوة على 20 وحدة صحية، كمرحلة أولى على أن ينضم 12 واحدة للمنظومة فى المرحلة الثانية.

وتتحمل الدولة الاشتراكات عن غير القادرين، وسيتم خلالها تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية مطابقة للمعايير القومية المصرية.

وتمثل الوحدات الصحية العمود الأساسى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك لانه من خلالها سيتم تحويل المريض إلى المستشفيات ثنائية الخدمة أو ثلاثيتها على حسب تشخيص الطبيب المتخصص بالوحدة.

وتعد منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، فى بورسعيد، حلم أنتظره المصريون كثيرًا، للحصول على خدمة طبية بمواصفات عالمية في جميع التخصصات باشتراكات رمزية وتتحمل فيها الدولة تكلفة علاج لغير القادرين، وتنطلق مرحلتها الأولى اليوم بمحافظة بورسعيد وتغطي جميع المحافظات خلال خمس سنوات.

ويبلغ عدد المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الجديدة فى محافظة بورسعيد 920 ألف مواطن، ويستغرق التسجيل فى المنظومة الجديدة شهرين وبعد انتهاء الشهرين بداية من إطلاق المشروع اليوم سيتم تسليم المستشفيات والوحدات الصحية كاملة لهيئة الرعاية الطبية المسؤلة بموجب القانون عن تقديم الخدمة فى المنظومة الجديدة.

وتتولى وزارة الصحة إدارة الفترة الانتقالية وهى فترة التشغيل التجريبى خلال شهر يوليو وأغسطس المقبلين، وبعدها سيتم تسليم الوحدات والمستشفيات إلى هيئة الرعاية الصحية، حيث يوجد 3 مستويات للرعاية الطبية للمنتفعين وهم وحدات الرعاية الأولية والخدمات الثنائية والترشلى كير

من أهم مميزات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، هى حرية المؤمن عليه فى اختيار مقدمى الخدمة، وتتحمل الدولة تكاليف الخدمات الوقائية وتنظيم الأسرة والطوارئ، كما تقدم خدمة طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دوت تمييز، كما يعد نظام تكافلى اجتماعى بمشاركة جميع أفراد المجتمع وتتكفل الدولة بغير القادرين كما يساهم فى تقليل الإنفاق الشخصى على الخدمات الصحية وتسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة