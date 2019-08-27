أخبار مصر | "البحوث الإسلامية" يوجّه قافلة إلى قرى ومدن البحر الأحمر تستهدف عقد لقاءات مجتمعية وتوعوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البحوث الإسلامية" يوجّه قافلة إلى قرى ومدن البحر الأحمر تستهدف عقد لقاءات مجتمعية وتوعوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجّه مجمع البحوث الإسلامية قافلة توعوية إلى محافظة البحر الأحمر يشارك فيها وعاظ وواعظات الأزهر، ضمن جهود الأزهر الشريف في التوعية المجتمعية الشاملة للمحافظات الحدودية والنائية، وفي إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أأحمد الطيب – شيخ الأزهر بتكثيف التوعية المجتمعية والتواصل المستمر مع الناس.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير محمد عيّاد إن برنامج عمل القافلة يتضمن لقاءات مجتمعية متنوعة مع فئات وشرائح مختلفة من المواطنين، بالإضافة إلى عقد الندوات والأمسيات في مراكز الشباب والنوادي والمقاهي الثقافية بالإضافة إلى المساجد، للوصول إلى الجمهور في مختلف أماكن تواجدهم.

وأضاف عيّاد أن القافلة أن القافلة تستهدف التركيز على الشباب والسيدات من خلال ندوات توعوية وثقافية تستهدف التركيز على دور الشباب والمرأة في خدمة المجتمع من خلال ضرب أمثلة واقعية على ذلك، وبيان دور كل فرد من أفراد المجتمع على مستوى الأسرة، وواجباته تجاه قريته ومحافظته ووطنه بشكل عام، وكيف يكون عضوا نافعًا لنفسه ولغيره.

وأوضح الأمين العام أن القافلة تستمر لمدة أسبوع وتنتشر في قرى ومدن المحافظة، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة كالتربية والتعليم، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، وغيرها.

وترأس فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري.

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وأكد فضيلة الإمام الأكبر أن أنشطة بيت الزكاة والصدقات المصري كثيرة ومتنوعة تستهدف البسطاء من أفراد الشعب المصري، مشددًا على أهمية أن يتوسع بيت الزكاة والصدقات المصري في مساعدة الفقراء والمحتاجين، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى غير القادرين، وتوفير سبل الحياة الكريمة للفئات الأولى بالرعاية.

يشار إلى أن بيت الزكاة والصدقات المصري تأسس في عام 2014 بمبادرة من فضيلة الإمام الأكبر، بهدف صرف أموال الزكاة في مصارفها المقررة شرعًا، وتنمية وصرف أموال الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات الخيرية في أعمال البر، والتوعية بفريضة الزكاة ودورها في تنمية المجتمع، وبث روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.

من ناحية أخرى، نظمت أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، اليوم الثلاثاء، حفل تخريج للأئمة والوعاظ الوافدين المتدربين في الدورة رقم(123)، والتي استمرت لمدة شهرين لتدريب عدد من الأئمة الوافدين من دول ( الكاميرون – نيجيريا – سيرلانكا– أندونيسيا – الفلبين– الصين- باكستان- السويد) على أحدث أساليب الدعوة الإسلامية، من خلال برنامج "إعداد الداعية المعاصر"، بمدينة البعوث.

قال الدكتور محمد عيسى، مدير أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، خلال الاحتفالية: إن هذه الدورة تهدف إلى تعليم الأئمة والوعاظ أسس التعامل مع الآخرين، خاصة المخالفين في العقيدة، مبينًا أن الأئمة الوافدين هم سفراء للإسلام في بلادهم، وعليهم أن يكونوا خير ممثل للدين الإسلامي وأن يتعاملوا بمباديء الإسلام.

وأضاف عيسى أن الإسلام يؤمن بالتعددية والاختلاف، موضحًا أن انتشار الإسلام كان بالقدوة العملية، مطالبًا الأئمة الوافدين بتبليغ الرسالة التي تعلموها في الأزهر الشريف، ونشر الحب والسلام بين أبناء أوطانهم حتى يعيشوا حياة طيبة ويدرك العالم دور الإسلام في استقرار الأمم.

من جانبه قال الشيخ علي الديب، من دولة السويد، في كلمته نائبًا عن الأئمة، إن هذه الدورة قدمت لنا أفضل وأحدث أساليب الدعوة الحديثة والتي تؤهل كل إمام ليكون نموذجًا طيبًا في بلده يواجه الفكر بالفكر والرأي بالرأي، ويواجه التطرف والتشدد بمناهج الأزهر الوسطية المستنيرة، موجهًا الشكر لفضيلة الإمام الأكبر أ.د/أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وللقائمين على الدورة، وفي نهاية الحفل تم تكريم الأئمة وتسليمهم شهادات باجتيازهم الدورة.