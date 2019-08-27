أخبار مصر | غدا.. رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، غدا الأربعاء اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقر مجلس الوزراء.
ويناقش الاجتماع عدد من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة كافة المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.
ويتطرق الاجتماع لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات خاصة الوزارات الخدمية ومدى توفير خدماتها للمواطنين في إطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين.
ويستعرض اجتماع الحكومة أيضا إلى آخر مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين، ويتضمن الاجتماع استكمال رئيس الوزراء؛ لمتابعة كافة الملفات الملحة بمختلف القطاعات، وخاصة التى تمس الحياة اليومية للمواطنين.
كما يبحث الاجتماع آليات تنفيذ المشروعات القومية، ومناقشة آليات جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للنهوض بالاقتصاد الوطني، ومن جهة أخرى سوف يشهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء توقيع اتفاقيتين تعاون بمقر مجلس الوزراء.
رئيس الوزراء يجري اتصالا بنظيره السوداني لتهنئته بتولي المسئولية
أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً اليوم مع الدكتور عبد الله الحمدوك، رئيس وزراء السودان.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولى، هنأ رئيس وزراء السودان، على الثقة الكبيرة التى نالها من أطياف الشعب السوداني، واختياره رئيساً للوزراء فى هذه المرحلة المهمة والدقيقة التى يمر بها السودان، معرباً عن تمنيات مصر بأن تتكلل بنجاح جهوده لتشكيل الحكومة السودانية الجديدة فى أقرب وقت ممكن.
وأكد مدبولى استعداد مصر لتقديم كافة أوجه المساندة الممكنة للسودان خلال الفترة المقبلة.
كما أعرب رئيس الوزراء عن تعازي مصر قيادة وحكومة وشعباً للشعب السوداني الشقيق فى ضحايا السيول والفيضانات التى شهدتها مناطق متفرقة فى السودان، مؤكداً أن مصر لن تتوانى عن تقديم كل أوجه المساعدة الإنسانية الممكنة للتخفيف من معاناة الأشقاء فى المناطق التى تضررت.
واختتم مدبولى بالإعراب عن تطلعنا لاستقبال الدكتور عبد الله الحمدوك فى مصر، لبحث مجالات التعاون المشترك بين مصر والسودان، والاتفاق على تفعيل التعاون فى مجالات جديدة تعود بالنفع على شعبى البلدين.
من جانبه، وجه رئيس وزراء السودان الشكر للدكتور مصطفى مدبولى على هذه اللفتة، مشيداً بعلاقات الأخوة ووشائج الصداقة التى تربط شعبى مصر والسودان. وأكد الحمدوك على تطلعه للعمل خلال الفترة المقبلة من أجل تعزيز التعاون بين مصر والسودان فى كافة المجالات التى تخدم التنمية والرخاء فى كلا البلدين.