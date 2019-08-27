أخبار مصر | مراكز "معاك" تنظم معرضا للمشغولات والمنتجات اليدوية بأسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مراكز "معاك" تنظم معرضا للمشغولات والمنتجات اليدوية بأسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت مراكز "معاك" لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة، التابعة لاتحاد الأطباء العرب خلال شهر أغسطس الجاري، معرضا للمشغولات اليدوية والمنتوجات الأسوانية بالتعاون مع قصر ثقافة مدينة الرديسية بمحافظة أسوان.

حيث أقام فرع مركز معاك أسوان المعرض لتشجيع الأطفال وأسرهم من خلال خلق مناخ ايجابى عن الأطفال ذوى الاعاقة ودمجهم فى المجتمع بالاضافة لتعزيز مهاراتهم وتنميتها.

وتسعى أنشطة مراكز "معاك" إلى تنمية المهارات الدقيقة والتدريب على الأعمال اليدوية للأطفال، إضافة إلى دمج الأطفال اجتماعيا والترفية عنهم، وتنمية مهاراتهم من خلال العديد من الأنشطة داخل المراكز وخارجها.

ومن جانبه قال الدكتور أسامة رسلان، أمين عام اتحاد الأطباء العرب، إن أنشطة مراكز "معاك"، تستهدف تنمية مهارات العاملين والأخصائيين، وإكسابهم المهارات اللازمة للتعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة الخاصة، فضلا عن تأهيل هؤلاء الأطفال من أجل تسهيل دمجهم في المجتمع.

وأشار رسلان إلى أن مراكز "معاك" المنتشرة في عدد من محافظات الجمهورية تعمل على تخفيف العبء المادي والمعنوي على الأسر الفقيرة، التي لا تستطيع تحمل نفقات التربية الخاصة لأطفالهم.

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تنتهي مرحلة التشغيل التجريبي للمشروع القومي للتأمين الصحي الشامل يوم السبت القادم، على أن تبدأ بعدها مرحلة التشغيل الرسمى للمنظومة، فهناك إقبالا كثيفا من المواطنين على التسجيل بالمنظومة، داخل الوحدات الصحية، كما أن حركة التسجيل منتظمة داخل الوحدات الصحية حتى الآن والمواطنون يسجلون بالوحدات القريبة منهم، كل حسب مربعه السكني.

ويذكر أنه تم إجراء أكثر من 3123 عملية جراحية داخل مستشفيات المحافظة، منها عمليات تجري لأول مرة داخل محافظة بورسعيد، وتشمل مختلف التخصصات منها عمليات زراعة القرنية، عمليات إصلاح حول وجفون ومياه زرقاء.

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كما سيتم الإنتهاء من كافة أعمال التطوير بالوحدات والمستشفيات فور التشغيل الفعلي، لتكون منظومة التأمين الصحي على أتم الاستعداد للتشغيل الفعلى أول سبتمبر المقبل، من حيث تطوير الوحدات والانتهاء من تطوير المستشفيات وتشغيل نظام الإحالة بهم، وتدريب الأطباء.

وانطلقت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة فى بورسعيد، فى الأول من يوليو الجارى، فى 7 مستشفيات هى، مستشفى الحياة (بورفؤاد العام) والسلام (بورسعيد العام) والتضامن ويضم لأول مرة قسما للأورام للكبار ومستشفى النساء والولادة ومستشفى النصر التخصصى للأطفال وبه قسم للأورام وآخر لأمراض القلب تحت إشراف العالم المصرى الكبير الدكتور مجدى يعقوب ومستشفى الزهور التخصصى للجراحة والمبرة علاوة على 20 وحدة صحية، كمرحلة أولى على أن ينضم 12 واحدة للمنظومة فى المرحلة الثانية.

وتتحمل الدولة الاشتراكات عن غير القادرين، وسيتم خلالها تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية مطابقة للمعايير القومية المصرية.

وتمثل الوحدات الصحية العمود الأساسى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك لانه من خلالها سيتم تحويل المريض إلى المستشفيات ثنائية الخدمة أو ثلاثيتها على حسب تشخيص الطبيب المتخصص بالوحدة.

وتعد منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، فى بورسعيد، حلم أنتظره المصريون كثيرًا، للحصول على خدمة طبية بمواصفات عالمية في جميع التخصصات باشتراكات رمزية وتتحمل فيها الدولة تكلفة علاج لغير القادرين، وتنطلق مرحلتها الأولى اليوم بمحافظة بورسعيد وتغطي جميع المحافظات خلال خمس سنوات.

ويبلغ عدد المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الجديدة فى محافظة بورسعيد 920 ألف مواطن، ويستغرق التسجيل فى المنظومة الجديدة شهرين وبعد انتهاء الشهرين بداية من إطلاق المشروع اليوم سيتم تسليم المستشفيات والوحدات الصحية كاملة لهيئة الرعاية الطبية المسؤلة بموجب القانون عن تقديم الخدمة فى المنظومة الجديدة.

وتتولى وزارة الصحة إدارة الفترة الانتقالية وهى فترة التشغيل التجريبى خلال شهر يوليو وأغسطس المقبلين، وبعدها سيتم تسليم الوحدات والمستشفيات إلى هيئة الرعاية الصحية، حيث يوجد 3 مستويات للرعاية الطبية للمنتفعين وهم وحدات الرعاية الأولية والخدمات الثنائية والترشلى كير

من أهم مميزات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، هى حرية المؤمن عليه فى اختيار مقدمى الخدمة، وتتحمل الدولة تكاليف الخدمات الوقائية وتنظيم الأسرة والطوارئ، كما تقدم خدمة طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دوت تمييز، كما يعد نظام تكافلى اجتماعى بمشاركة جميع أفراد المجتمع وتتكفل الدولة بغير القادرين كما يساهم فى تقليل الإنفاق الشخصى على الخدمات الصحية وتسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة