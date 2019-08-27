أخبار مصر | تعاون جديد بين 'الوطنية للإعلام' والمجموعة الصينية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعاون جديد بين 'الوطنية للإعلام' والمجموعة الصينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل اليوم، حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، المستشار الثقافي لسفارة الصين بالقاهرة، وذلك في إطار تعزيز التعاون الإعلامي المشترك بين مصر والصين.

وبحث الجانبان سُبل تنشيط التعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام والمجموعة الصينية للإعلام في مختلف المجالات الإعلامية، من تبادل خبرات وتدريب وتبادل إخباري وبرامجي.

وشدد حسين زين خلال اللقاء، على أهمية تطوير وتفعيل علاقات التعاون، بما ينعكس إيجابيًا على الجانب المهني والاقتصادي، وتقديم الوطنية للإعلام كافة الدعم لتنشيط هذا التعاون.

ومن جانبه عرض المستشار الثقافي، إمداد شاشات الوطنية للإعلام بأفلام وثائقية باللغتين العربية والإنجليزية.

كما وجه المستشار الثقافي الدعوة لرئيس الوطنية للإعلام لحضور فعاليات منتدى التعاون الصيني العربي الرابع فى مجال الاذاعة والتليفزيون والذي سيعقد خلال شهر أكتوبر المقبل بدولة الصين .

وكان استقبل حسين زين، في مايو الماضي، وفدًا إعلاميًا صينيًا، برئاسة المستشار الإعلامي لسفارة الصين لي دونج؛ حيث تم مناقشة سبل أوجه التعاون الإعلامي في إطار توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

وأكد "زين" أهمية تفعيل التعاون التقني والتكنولوجي، ومدي مساهمة الجانب الصيني، لرفع كفاءة الاستديوهات، وأيضًا تفعيل التعاون الثقافي والبرامج الاقتصادية، والتبادل الإخباري، والتدريب بين البلدين، وتحقيق هذا التعاون على أرض الواقع، بما يحقق المصلحة بين الجانبين.

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وشدد رئيس الوفد الصيني على أهمية تفعيل التعاون الذي حقق نتائج ممتازة، تحت رعاية رئيس الوطنية للإعلام، مؤكدًا أنهم ويسعون إلى تعزيز هذا التعاون في الفترة المقبلة في مختلف أوجه التعاون الإعلامي.

وقام الوفد خلال الزيارة بلقاء كلا من رئيس قطاع الإذاعة نادية مبروك ورئيس قطاع التليفزيون مجدي لاشين كما تفقد الوفد الصيني الاستديوهات المرئية والمسموعة بالوطنية للإعلام.

وضم الوفد الصيني آنذاك، عدد من المسؤولين، ومنهم: "مديرة المكتب الإعلامي لسفارة الصين ومسؤول الدبلوماسية من المكتب الإعلامي لسفارة الصين"، ومن إذاعة الصين الدولية: "نائب رئيس إذاعة الصين الدولية، وعضو اللجنة التحريرية، ومدير إذاعة آسيا وإفريقيا، ومدير إدارة مركز الإعلام الرقمي، ونائب مدير إدارة العبري، ومدير المكتب الإقليمي، ومساعد مدير المكتب الإقليمي ومراسل بالإذاعة".

وكان وقع حسين زين وسفير الصين بالقاهرة سونغ اي جوا، في أغسطس العام الماضي، اتفاقية تعاون إعلامي بين التليفزيون المصري وقناة Movie أفلام التابعة للهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون بجمهورية الصين الشعبية، والتي بمقتضاها تم عرض عدد من الأفلام صينية على شاشة التلفزيون المصري، وذلك بعد نجاح تجربة عرض المسلسلات الصينية، وبهدف تنشيط التبادل الثقافي بين البلدين.

وقع الاتفاقية من الجانب المصري مجدي لاشين رئيس التليفزيون، ومن الجانب الصيني Zhang Ling نائب رئيس قناة Movie أفلام الصينية.

وجاءت قائمة الأفلام التي تم عرضها :راهب أسرة تانغ العظيمة - الأبراج الاثني عشر – الزهرة اليانعة – الحب فى البلد الغربية – بالية وسط الحرب – السنوات الخمسة الضائعة.

كما بحث الوفدين المصري والصينيي سُبل تفعيل أوجه التعاون الإعلامي والثقافي بين البلدين.