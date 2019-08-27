مصر | بالعناوين والأرقام.. تعرف على وحدات مرور محافظتي القاهرة والجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالعناوين والأرقام.. تعرف على وحدات مرور محافظتي القاهرة والجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يعلم الكثير من الأشخاص راغبي استخراج رخص القيادة، مكان وحدة التراخيص التابع لها، أو رقم تليفون للوحدة، لسهولة التواصل مع العاملين بها، ومعرفة مكانهم والأوراق المطلوبة لإستخراج التراخيص، وتقدم بوابة الخليج 365 أرقام وعناوين وحدات التراخيص بمحافظتي القاهرة والجيزة.

الإدارة العامة للمرور

العنوان: طريق النصر، بجوار مسجد رابعة العدوية

رقم التليفون: 0224021233 - 0224027646 - 0224027855

عناوين وأرقام تليفونات إدارات مرور القاهرة

ادارة مرور حدائق القبة

العنوان: ميدان الحدائق، أمام القصر الجمهورى

رقم التليفون: 0226032808

ادارة مرور المعادي

العنوان: خلف بيتشو أمريكان سيتى، زهراء المعادى

رقم التليفون: 0229179977

ادارة مرور الوايلي

العنوان: ميدان العباسية

رقم التليفون: 0226822221

ادارة مرور مدينة السلام

العنوان: شارع المرور

رقم التليفون: 0222809444 - 0222811111

ادارة مرور عين الصيرة

العنوان: شارع صلاح سالم، أمام حديقة الفسطاط

رقم التليفون: 0223621278 – 0223686341

ادارة مرور الدراسة

العنوان: شارع المرور

رقم التليفون: 0226823091 - 0226851355

ادارة مرور العتبة

العنوان: شارع على الكسار، الأزبكية

رقم التليفون: 0225892333

ادارة مرور النزهة

العنوان: امتداد شارع عبد الحميد بدوى، خلف محطة بنزين موبيل، مساكن شيراتون

ادارة مرور مدينة الشروق

العنوان: بجوار مبنى جهاز الإسكان، مدينة الشروق

رقم التليفون: 0226880104

ادارة مرور شبرا

العنوان: خلف موقف اتوبيسات عبود

رقم التليفون: 0224250000

ادارة مرور مصر الجديدة

العنوان: 3 شارع المنصور، متفرع من شارع هارون الرشيد،

أعلى قسم شرطة مصر الجديدة، ميدان الجامع

رقم التليفون: 0226344531

ادارة مرور الجمارك

العنوان: خلف فندق موفينبيك المطار، منطقة المطار

رقم التليفون: 0222653547 - 0222654056

ادارة مرور مدينة نصر

العنوان: طريق النصر

رقم التليفون: 0224017979

عناوين وأرقام تليفونات إدارات مرور الجيزة

إدارة مرور 6 أاكتوبر

العنوان: وحدة خدمات المحور المركزى، ميدان فودافون، الحى السادس،

بجوار مستشفى 6 أكتوبر المركزى

رقم التليفون: 0238331266

إدارة مرور فيصل

العنوان: أسفل كوبرى فيصل

رقم التليفون: 0235699990

إدارة مرور العجوزة

العنوان: شارع السودان

رقم التليفون: 0237482500

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إدارة مرور الدقى

العنوان: شارع أحمد الزيات، بين السرايات

رقم التليفون: 0233371055 - 0233371146 - 0237603996 -

0237612166

إدارة مرور الصف

العنوان: زرزارة، الصف

رقم التليفون: 0238626333

إدارة مرور الهرم

أسفل محور «الليبنى»

إدارة مرور نكلا

العنوان: قرية نكلا، بجوار مركز شرطة إمبابة

رقم التليفون: 0238791569

كما خصصت الإدارة العامة لمرور الجيزة رقم 19285 كخطا ساخنا لاستقبال شكاوى المواطنين من وحدات التراخيص، أو سوء معاملة العاملين داخل وحدات التراخيص لهم أثناء استخراج الرخص،

وخصصت الإدارة العامة لمرور القاهرة رقم 136 كخطا ساخنا لاستقبال شكاوى المواطنين من وحدات التراخيص، أو سوء معاملة العاملين داخل وحدات التراخيص لهم أثناء استخراج الرخص،

"اختبارات شفوية وبالكمبيوتر".. تعرف على خطوات استخراج رخصة القيادة



يواجه الكثير من الأشخاص راغبي إستخراج رخص القيادة صعوبة في إستخراج رخصة القيادة وتقدم " بوابة الخليج 365"، الخطوات والأوراق المطلوبة لإستخراج رخصة القيادة وجاءت عالنحو التالي.

على الشخص المتقدم لاستخراج رخصة القيادة ألا يقل سنه عن 18 سنة، وقت تقديمه للأوراق، بغرض الاستخدام الخاص "رخصة خاصة"، و21 سنة الرخص بغرض الاستخدام المهني " رخصة مهنية".

الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة

1- تقديم 4 صور شخصية حديث.

2- إستخراج شهادة فحص باطنة، وشهادة فحص عيون مختومة من مستشفي حكومي.

3- التوجه بالشهادات الطبية المختومة إلى الإدارة العامة للمرور التابع لها الشخص الراغب في إستخراج رخصة القيادة.

4- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي وأصل البطاقة الشخصية " البطاقة العائلية أو جواز السفر"، التي تثبت أن محل إقامة راغب إستخراج رخصة القيادة، هو نفس دائرة المرور المتجه إليها.

5- تقديم أصل المؤهل الدراسي وبيان النجاح للشخص الذي لم تكن بطاقته مذكور بها المهنة، أما من لأ يحمل مؤهل دراسي فعليه التقدم بشهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

6- شراء ورقة اختبار إشارة كمبيوتر "5 جنيهات"

7-شراء وكتابة نموذج 256 مرور.

وبعد تسليم كافة الأوراق السالفة الذكر مرفق معها النماذج يتم توجيه الراغب في إستخراج الرخصة لاختبارات القيادة، وإذا اجتاز الاختبارات واعتمدت من اللجنة يتم توجيهه إلى اختبارات الإشارات على حسب طبيعة كل إدارة مرور، حيث يوجد بعض إدارات تجري الاختبارات شفوية فقط، واخري تلتزم بالإجابة على الأسئلة من خلال الكمبيوتر والتي تتعلق بقواعد وأداب المرور، وعند إتمام الإختبارات يقوم بتسديد الرسوم المقررة ثم التوجه إلى غرفة التصوير، وتسجيل البيانات، وبعد ذلك يستلم الرخصة.

وفي حالة عدم اجتياز إختبارات القيادة، يتم تحديد ميعاد آخر لإجراء الإختبارات مرة أخرى، ويكون الميعاد المحدد بعد شهر أو 3 شهور.

