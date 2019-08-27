مصر | بالعناوين والأرقام.. تعرف على وحدات مرور محافظتي القاهرة والجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالعناوين والأرقام.. تعرف على وحدات مرور محافظتي القاهرة والجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الإدارة العامة للمرور
العنوان: طريق النصر، بجوار مسجد رابعة العدوية
رقم التليفون: 0224021233 - 0224027646 - 0224027855
عناوين وأرقام تليفونات إدارات مرور القاهرة
ادارة مرور حدائق القبة
العنوان: ميدان الحدائق، أمام القصر الجمهورى
رقم التليفون: 0226032808
ادارة مرور المعادي
العنوان: خلف بيتشو أمريكان سيتى، زهراء المعادى
رقم التليفون: 0229179977
ادارة مرور الوايلي
العنوان: ميدان العباسية
رقم التليفون: 0226822221
ادارة مرور مدينة السلام
العنوان: شارع المرور
رقم التليفون: 0222809444 - 0222811111
ادارة مرور عين الصيرة
العنوان: شارع صلاح سالم، أمام حديقة الفسطاط
رقم التليفون: 0223621278 – 0223686341
ادارة مرور الدراسة
العنوان: شارع المرور
رقم التليفون: 0226823091 - 0226851355
ادارة مرور العتبة
العنوان: شارع على الكسار، الأزبكية
رقم التليفون: 0225892333
ادارة مرور النزهة
العنوان: امتداد شارع عبد الحميد بدوى، خلف محطة بنزين موبيل، مساكن شيراتون
ادارة مرور مدينة الشروق
العنوان: بجوار مبنى جهاز الإسكان، مدينة الشروق
رقم التليفون: 0226880104
ادارة مرور شبرا
العنوان: خلف موقف اتوبيسات عبود
رقم التليفون: 0224250000
ادارة مرور مصر الجديدة
العنوان: 3 شارع المنصور، متفرع من شارع هارون الرشيد،
أعلى قسم شرطة مصر الجديدة، ميدان الجامع
رقم التليفون: 0226344531
ادارة مرور الجمارك
العنوان: خلف فندق موفينبيك المطار، منطقة المطار
رقم التليفون: 0222653547 - 0222654056
ادارة مرور مدينة نصر
العنوان: طريق النصر
رقم التليفون: 0224017979
عناوين وأرقام تليفونات إدارات مرور الجيزة
إدارة مرور 6 أاكتوبر
العنوان: وحدة خدمات المحور المركزى، ميدان فودافون، الحى السادس،
بجوار مستشفى 6 أكتوبر المركزى
رقم التليفون: 0238331266
إدارة مرور فيصل
العنوان: أسفل كوبرى فيصل
رقم التليفون: 0235699990
إدارة مرور العجوزة
العنوان: شارع السودان
رقم التليفون: 0237482500
إدارة مرور الدقى
العنوان: شارع أحمد الزيات، بين السرايات
رقم التليفون: 0233371055 - 0233371146 - 0237603996 -
0237612166
إدارة مرور الصف
العنوان: زرزارة، الصف
رقم التليفون: 0238626333
إدارة مرور الهرم
أسفل محور «الليبنى»
إدارة مرور نكلا
العنوان: قرية نكلا، بجوار مركز شرطة إمبابة
رقم التليفون: 0238791569
كما خصصت الإدارة العامة لمرور الجيزة رقم 19285 كخطا ساخنا لاستقبال شكاوى المواطنين من وحدات التراخيص، أو سوء معاملة العاملين داخل وحدات التراخيص لهم أثناء استخراج الرخص،
وخصصت الإدارة العامة لمرور القاهرة رقم 136 كخطا ساخنا لاستقبال شكاوى المواطنين من وحدات التراخيص، أو سوء معاملة العاملين داخل وحدات التراخيص لهم أثناء استخراج الرخص،
"اختبارات شفوية وبالكمبيوتر".. تعرف على خطوات استخراج رخصة القيادة
يواجه الكثير من الأشخاص راغبي إستخراج رخص القيادة صعوبة في إستخراج رخصة القيادة وتقدم " بوابة الخليج 365"، الخطوات والأوراق المطلوبة لإستخراج رخصة القيادة وجاءت عالنحو التالي.
على الشخص المتقدم لاستخراج رخصة القيادة ألا يقل سنه عن 18 سنة، وقت تقديمه للأوراق، بغرض الاستخدام الخاص "رخصة خاصة"، و21 سنة الرخص بغرض الاستخدام المهني " رخصة مهنية".
الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة
1- تقديم 4 صور شخصية حديث.
2- إستخراج شهادة فحص باطنة، وشهادة فحص عيون مختومة من مستشفي حكومي.
3- التوجه بالشهادات الطبية المختومة إلى الإدارة العامة للمرور التابع لها الشخص الراغب في إستخراج رخصة القيادة.
4- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي وأصل البطاقة الشخصية " البطاقة العائلية أو جواز السفر"، التي تثبت أن محل إقامة راغب إستخراج رخصة القيادة، هو نفس دائرة المرور المتجه إليها.
5- تقديم أصل المؤهل الدراسي وبيان النجاح للشخص الذي لم تكن بطاقته مذكور بها المهنة، أما من لأ يحمل مؤهل دراسي فعليه التقدم بشهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.
6- شراء ورقة اختبار إشارة كمبيوتر "5 جنيهات"
7-شراء وكتابة نموذج 256 مرور.
وبعد تسليم كافة الأوراق السالفة الذكر مرفق معها النماذج يتم توجيه الراغب في إستخراج الرخصة لاختبارات القيادة، وإذا اجتاز الاختبارات واعتمدت من اللجنة يتم توجيهه إلى اختبارات الإشارات على حسب طبيعة كل إدارة مرور، حيث يوجد بعض إدارات تجري الاختبارات شفوية فقط، واخري تلتزم بالإجابة على الأسئلة من خلال الكمبيوتر والتي تتعلق بقواعد وأداب المرور، وعند إتمام الإختبارات يقوم بتسديد الرسوم المقررة ثم التوجه إلى غرفة التصوير، وتسجيل البيانات، وبعد ذلك يستلم الرخصة.
وفي حالة عدم اجتياز إختبارات القيادة، يتم تحديد ميعاد آخر لإجراء الإختبارات مرة أخرى، ويكون الميعاد المحدد بعد شهر أو 3 شهور.