مصر | تعرف على حقيقة الاعتداء على معلمة على أيدي ضابط شرطة بالإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على حقيقة الاعتداء على معلمة على أيدي ضابط شرطة بالإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تدوينات حول اعتداء أحد ضباط الشرطة على معلمة أثناء قيامها بأعمال الملاحظة في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بإحدى المدارس بمحافظة الإسماعيلية.



بالفحص تبين تلقي قسم شرطة ثالث الإسماعيلية بلاغًا من طالبة "مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية" بتضررها من إحدى ملاحظات الأمن بإحدى لجان الامتحانات بدائرة القسم لقيامها بالاستيلاء على هاتفها المحمول التي قامت بتسليمه لها قبل دخولها لأداء الامتحان واكتشفت عدم وجوده عقب انتهاء الامتحان.

وفي وقتٍ لاحق تبلغ لشرطة النجدة من والدي الطالبة المشار إليها بتواجدهما صحبة نجلتهما أمام المدرسة لتضررهم من مسئولة أمن اللجنة لقيامها بسرقة الهاتف المحمول الخاص بنجلتيهما.



وعلى الفور انتقلت الدورية الأمنية لمحل البلاغ برئاسة أحد الضباط لفحص البلاغ وتم التقابل مع المُبلغين الذين أفادوا بتجديد الاتهام ضد مسئولة الأمن باللجنة المشار إليها حيث قام رئيس الدورية بالتقابل مع رئيس اللجنة والمشكو في حقها داخل حرم المدرسة وأطلعهما على البلاغ المقدم ضد المشكو في حقها، وطلب اصطحابها لديوان القسم لاستيفاء البلاغ إلا أنها رفضت ذلك، وتوجهت الدورية والمُبلغين لديوان القسم وتحرر المحضر اللازم.