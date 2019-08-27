مصر | "ندالة" و"خيانة" و"شذوذ".. حكايات من دفاتر محكمة الأسرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ندالة" و"خيانة" و"شذوذ".. حكايات من دفاتر محكمة الأسرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعتبر الطلاق مشكلة اجتماعية ونفسية وهو ظاهرة عامة في جميع المجتمعات ويبدو أنه يزداد انتشارا في مجتمعاتنا في الآونة الأخيرة لما يترتب عليه من آثار سلبية في تفكك الأسرة وازدياد العداوة والبغضاء والآثار السلبية على الأطفال ومن ثم الآثار الاجتماعية والنفسية العديدة بدءًا من الاضطرابات النفسية إلى السلوك المنحرف والجريمة وغير ذلك.

ويهتم الدين ورجال الفكر وعلماء الاجتماع وعلماء النفس بهذه العلاقة، كل يحاول من جانبه أن يقدم ما يخدم نجاح هذه العلاقة لأن في ذلك استمرار الحياة نفسها وسعادتها وتطورها.

وتتعددت أسباب الطلاق ومنها الملل الزوجي وسهولة التغيير وإيجاد البديل وطغيان الحياة المادية والبحث عن اللذات وانتشار الأنانية وضعف الخلق، كل ذلك يحتاج إلى الإصلاح وضرورة التمسك بالقيم والفضائل والأسوة الحسنة.

ومن الأسباب الأخرى "الخيانة الزوجية" ويتفق كثير من الآراء حول استحالة استمرار العلاقة الزوجية بعد حدوث الخيانة الزوجية في حالة المرأة الخائنة وفي حال خيانة الرجل تختلف الآراء وتكثر التبريرات التي تحاول دعم استمرار العلاقة لمجرد اننا في مجتمع يدعم الرجل وليست المراة.

وأسباب تعد تافة تؤدي لطلاق غير مقبول وفي الأونه الاخيرة اصبحنا نرى قضايا طلاق كثيرة واسبابة غير متوقعة ولا عاقلة كفايا للانفصال والزوج لايدوم ل عام او اثنين بين شخصين مفروض انهم ناضجين كفايا للاستمرار في علاقة زواج.

ونعرض أبرز قضايا محكمة الأسرة في السطور التالية:

زوجة تطلب الطلاق: "شوفته على سريرنا مع صاحبته.. ولميت عليه الجيران"



أقامت زوجة، دعوى طلاق أمام محكمة أسرة مصر الجديدة، تطالب فيها زوجها بدفع نفقة لها وتعويض مادي كبير بعد الاعتداء عليها وإصابتها بجروح بليغة.

وقالت "غ.ا" -رافعة الدعوى- في دعواها التي أقامتها، إنها تزوجت من "خ. م" منذ3 أعوام، وأنجبت منه "رهف"، مضيفة: "تزوجنا بعد ارتباط دام 4 أعوام في الدراسة الجامعية وخطوبة دامت لعام وتزوجنا في زفاف كبير بين الأهل والأقارب".

وتابعت الزوجة: "كان زوجي يحب العلاقات النسائية وهذا العيب فيه منذ معرفتي به ولكنه كان قد قطع وعدا بأنه سيلتزم ولن ينظر لامراة أخرى، ولكن بعد الزوج حدث مشدادت بيننا بسبب علاقتة الودية زيادة عن اللزوم مع زميلته بالعمل والتي كان يتحدث معها لساعات من خلال الهاتف".

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وواصلت الزوجة، أنه في أحد الأيام وعند ذهابها لمنزل أهلها لتقضية اليوم معهم وبعد انقضاء اليوم ذهبت إلى منزلها، مضيفة: "تفاجأت بوجود زوجي مع امراة أخرى على فراشي وعند رؤيتي لهما لم أستطع تملك أعصابي وصرخت بشكل هيستري إلى أن أتى جميع سكان المبني وبعدها ذهبت لبيت أهلي، ليأتي هو في اليوم التالي لتقديم المبررات والاعتذار وخلق الحجج وبعد أن قمت باستفزازه قام بالاعتداء علي أمام أمي المريضة وأصابني بجروح عميقة.