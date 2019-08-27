شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يترأس اجتماع بيت الزكاة والصدقات المصري بحضور المفتي و«محلب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري، الثلاثاء، اجتماع مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري، بحضور المهندس إبراهيم محلب، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، وأعضاء مجلس أمناء بيت الزكاة.

وأكد شيخ الأزهر أن أنشطة بيت الزكاة والصدقات المصري كثيرة ومتنوعة تستهدف البسطاء من أفراد الشعب المصري، مشددًا على أهمية أن يتوسع بيت الزكاة والصدقات المصري في مساعدة الفقراء والمحتاجين، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى غير القادرين، وتوفير سبل الحياة الكريمة للفئات الأَوْلى بالرعاية.

يذكر أن بيت الزكاة والصدقات المصري تأسس في عام 2014م بمبادرة من شيخ الأزهر بهدف صرف أموال الزكاة في مصارفها المقررة شرعًا، وتنمية أموال الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات الخيرية وصرفها في أعمال البر، والتوعية بفريضة الزكاة ودورها في تنمية المجتمع، وبث روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.