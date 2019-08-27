شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية»: شكري ونظيره الياباني يترأسان الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة «التيكاد» في اليابان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس وزير الخارجية، سامح شكري، مع نظيره الياباني تارو كونو، اليوم، الثلاثاء، الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا «التيكاد» في إطار الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي، المُقرر انعقادها تحت الرئاسة المصرية اليابانية المشتركة خلال الفترة من 28- 30 أغسطس الجاري بمدينة «يوكوهاما» اليابانية.

وصَرّح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع الوزاري تناول مراجعة مشروعات الوثائق التي من المُنتظر أن تَصدُر عن قمة «التيكاد»، ومنها الإعلان الختامي (إعلان يوكوهاما 2019) وخطة العمل المنبثقة عنه، فضلًا عن اعتماد جدول أعمال القمة، والتي ستنعقد تحت شعار «النهوض بتنمية أفريقيا عبر الشعوب والتكنولوجيا والابتكار».

وأكد المُتحدث باسم الخارجية أهمية شراكة «التيكاد» بالنسبة لأفريقيا، بما تُمثله من منصة لحشد الموارد من أجل تنمية القارة الأفريقية، وهو الأمر الذي تتضاعف قيمته بعد إطلاق المرحلة التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة القارية خلال قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية الأخيرة التي عُقدت شهر يوليو الماضي بالنيجر، في إطار الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي.