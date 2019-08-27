شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية يحيل مسؤولي الإدارة العامة للتخطيط العمراني للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، الثلاثاء، إحالة مسؤولي الإدارة العامة للتخطيط العمراني للتحقيق بسبب التقصير والتقاعس عن العمل. جاء قرار محافظ الدقهلية عقب اطلاعه على شكوى أحد المواطنين، خلال اللقاء الأسبوعي، يتضرر فيها من عدم إدراج أحد الشوارع بحوض الزعفران، التابع لمركز ومدينة المنصورة، رغم وجود الشارع على الطبيعة.

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وأمر شاروبيم بإحالة أوراق ومستندات الموضوع للشؤون القانونية لإجراء التحقيق اللازم مع المسؤولين في إدارة التخطيط العمراني، في ضوء المستندات المقدمة.

ووجه خطابا شديد اللهجة لمسؤولي التخطيط العمراني، وأبدى استياءه من أداء الإدارة، وتساءل: «كيف تتركون 12 ألف متر فضاء دون تنظيم أو تخطيط»، مشددا على ضرورة عمل مشروع تقسيم على نفقة المواطن لتحديد الشوارع.

كما وجه محافظ الدقهلية للدكتور أيمن مختار السكرتير العام للمحافظة بمتابعة الموضوع محل الشكوى ومتابعة أعمال إدارة التخطيط العمراني أولا بأول.