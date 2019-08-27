شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» عن غلق «العزبي» و«رشدي»: الصيدليات المرخصة بأسماء صيادلة آخرين لن يتم إغلاقها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة نهال الشاعر، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، إن الحكم الصادر بشطب الدكتور حاتم رشدي، والدكتور أحمد العزبي، صادر بالشطب من نقابة الصيادلة وبالتالي إلغاء ترخيص مزاولة المهنة لهم، أما الصيدليات المرخصة بأسماء صيادلة آخرين فلا يتم إغلاقها.

وتابعت في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن الصيدليات المرخصة باسم أحدهم «العزبي ورشدي» فلا يجوز لها أن تعمل ويجب إغلاقها، لأنه قد تم إلغاء ترخيص مزاولة مهنة صاحبها، مؤكدة أن الغلق يتم عن طريق الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة وليس إدارة العلاج الحر.

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فيما قالت الدكتورة إيناس عبدالحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن القرار الصادر من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة بشطب الدكتور حاتم رشدي، والدكتور أحمد العزبي من سجلات الصيادلة بالوزارة لا يعني إغلاق الصيدليات التي تحمل اسم العزبي ورشدي في مصر، ردا على الأسئلة المتكررة من المواطنين بحقيقة الإغلاق، في ظل الاعتماد الكبير على هذه الصيدليات في مصر.

وأوضحت النائبة، في تصريحات لها، أنه لن يتم إغلاق الصيدليات التي تحمل اسم العزبي ورشدي، ولكن كل ما سيحدث هو تغيير الاسم، في الصيدليات.

وأشارت إلى أنه وفق التحقيقات ومنطوق الحكم، فإنه قد ثبت من الأوراق أن 14 صيدلانيًا مصرحا لهم بمزاولة المهنة قد باعوا اسمهم التجاري للدكتور أحمد العزبي، وأنه استعار أسماءهم ليتمكن من فتح وإدارة أكثر من صيدلية بالمخالفة للقانون، ما سيرتب عودة الأمر إلى ما كان عليه وتغيير الاسم إلى الاسم الأصلي.