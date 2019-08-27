شكرا لقرائتكم خبر عن الإثنين المقبل.. انطلاق أعمال المنتدى الكشفي العربي الرابع بشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم الاتحاد العام للكشافة والمرشدات في مصر، بالتعاون مع المنظمة الكشفية العالمية يوم الاثنين، المقبل بشرم الشيخ المنتدى الكشفي العربي الرابع تحت عنوان (تنمية واستدامة)، ويستمر 5 أيام بمشاركة مصر و14 دولة عربية.

ويناقش المنتدى الكشفي العربي، موضوعات الحوار من أجل السلام والهوية والثقافة والقواعد والمبادئ الأساسية للحوار، والممارسات الأفضل لمشاركة الشباب والفتيات في مجتمعاتهم مشاركة اجتماعية وثقافية وسياسية، وصياغة وتعديل القرارات والسوق الحرة للمعرفة، وكيفية التأثير في الآخرين والتفاعل معهم مع استعراض تجارب الدول العربية المشاركة لتفعيل دور الشباب في المجتمع.

كما يصدر عن المنتدى إعلان شرم الشيخ للشباب الكشفي العربي، حيث يعرض دور الشباب في مجتمعاتهم وسبل تنمية قدراتهم من خلال أنشطة الكشافة. ويشارك في المنتدى شباب وفتيات دول مصر والأردن والجزائر وتونس والسودان، وسلطنة عمان والعراق والسعودية، وسوريا وفلسطين وليبيا ولبنان والكويت والمغرب واليمن.