شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بمد خدمة سفيرى مصر لدى أمريكا وأوغندا لمدة عام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 439 لسنة 2018، بمد خدمة ياسر رضا عبد الله سعيد، السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، لمدة عام اعتبارًا من 16-10-2019.
كما أصدر الرئيس السيسى القرار رقم 440 لسنة 2019 بمد خدمة ياسر محمد طارق عبد الغنى سلام، السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية أوغندا لمدة عام اعتبارًا من 1-9-2018، على أن يعامل ماليًا معاملة السفير من الفئة الممتازة.
نشر القراران بالجريدة الرسمية.
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