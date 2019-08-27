شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسى ورئيس وزراء اليابان يفتتحان غدًا قمة التيكاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها الاستعدادات لافتتاح الرئيس السيسى السيسى ورئيس وزراء اليابان قمة التيكاد غدا

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار :

تح الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس وزراء اليابان شينزو آبى، غدًا الأربعاء، القمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولى السابع للتنمية الأفريقية "تيكاد 7"، التى تعقد تحت شعار "دفع التنمية الأفريقية من خلال الشعوب والتكنولوجيا والابتكار"، بمشاركة ممثلين عن الجهات الدولية الداعمة.

يواصل الموقع الإلكترونى "دعم مصر" https://www.tamwin.com.eg، تلقى تظلمات أصحاب البطاقات التموينية غير المستحقين من دعم البطاقات، حتى غد الأربعاء وفقًا لمعايير العدالة الاجتماعية، وذلك للمستبعدين من المرحلة الرابعة، ومن يثبت استحقاقه للدعم يجرى إعادة إدراجه ضمن منظومة السلع التموينية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إجتماعا لمتابعة إستعدادات الحكومة لتنظيم حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير والإجراءات التنظيمية المتعلقة بإدارة المتحف واستقبال الزوار والخدمات الأخرى المقدمة لهم.

ينشر ”الخليج 365” فيديو للحظة وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مدينة يوكوهاما اليابانية، فى مستهل زيارة تستمر 3 أيام للمشاركة فى قمة مؤتمر طوكيو الدولى السابع لتنمية أفريقيا «تيكاد 7»، فى الفترة من 28 إلى 30 أغسطس 2019.

شهدت مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قمة مجموعة السبع الكبار G7، حالة من الاحتفاء الدولى بالدور المصرى البارز، والنجاحات الكبيرة التى تحققت خاصة على المستوى الاقتصادى، وهو ما بدا واضحا فى حرص قادة العالم على لقاء الزعيم المصرى على هامش القمة.

Advertisements

ما حكم الموظف الذى يقدم الأعذار الطبية الوهمية للحصول على الإجازات المرضية تكاسلًا وتثاقلًا عن العمل؟ وهل الكسل عذر شرعي يوجب الكذب والحصول على الإجازة المريضة؟ وما هي النصيحة الموجَّهة للكسالى من الموظفين؟ وهل يجوز للطبيب كتابة الإجازة المرضية الكاذبة التي يعلم زيفها؟.. سؤالا أجاب عنه الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، وأعادت صفحة دار الإفتاء نشرها مرة أخرى، وجاء رد المفتى كالآتى:

أعلن الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، انتهاء تنسيق المدن الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم بحرى بطنطا وقبلى بأسيوط، يوم الخميس 29 أغسطس، حيث بدأ التنسيق يوم الأحد 4 أغسطس، وذلك للطلاب والطالبات القدامى فى سنوات النقل المختلفة.

دت الهيئة العامة للاستعلامات، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى دافع بقوة عن حق أفريقيا في شراكة عادلة من أجل الاستقرار والتنمية المستدامة ومكافحة الإرهاب والمساواة، خلال قمة الدول السبع الصناعية الكبرى التى عقدت في مدينة بياريتز الفرنسية، وواصل الرئيس مهمته كرئيس للاتحاد الأفريقي، وكزعيم يحظى باحترام وتقدير العالم لسياسته ولبلاده ودورها البناء في منطفتها وقارتها والعالم، حيث توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى اليابان للمشاركة في "مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية في أفريقيا" (تيكاد 7) الذي يعقد خلال الفترة (28/8 -30/8/2019).

أعلن الاتحاد التونسى لكرة القدم بشكل رسمى عن تعيين منذر الكبير مدرباً لنسور قرطاج خلفاً للفرنسى آلان جيريس.

خضعت الفنانة حلا شيحة لجلسة تصوير جديدة من أجل الظهور على غلاف إحدى المجلات المصرية، وظهرت حلا فيها بأكثر من إطلالة مختلفة ومتنوعة منها الصيفية على الشاطئ وأخرى بأحد الفنادق وكذلك فى الصحراء، وتداولت الصور بشكل كثيف على صفحات السوشيال ميديا فور نشرها.